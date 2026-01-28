¿Quién es Gregory Bovino?

El comandante de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Minneapolis está dejando la ciudad después de que agentes federales mataran a tiros a dos personas en menos de tres semanas.

Gregory Bovino había sido el arquitecto para las redadas migratorias ordenadas por Trump y el rostro público de las operaciones. El jefe de la Patrulla Fronteriza lideró las misiones en Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans antes de dirigirse a Minnesota en diciembre para lo que el Departamento de Seguridad Nacional llamó su mayor operativo migratorio hasta la fecha.

También ha sido fuertemente criticado por sus tácticas, frecuentemente contrarias a las normas.

Esto es lo que se debe saber sobre la carrera, métodos y enfoque de Bovino:

Rompiendo ventanas de autos

Bovino se deleita en violar normas. Los agentes han roto ventanas de autos, derribado la puerta de una casa y patrullado el legendario Parque MacArthur en Los Ángeles a caballo.

Romper ventanas cuando un conductor se niega a abrir y está sujeto a arresto es “una táctica más segura que dejar que alguien se aleje y luego entrar en una persecución a alta velocidad”, declaró.

Derribar la puerta de una casa en Huntington Park, California, para buscar a un hombre acusado de embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza días antes fue una “táctica muy, muy prudente y reflexiva”, indicó Bovino, quien se unió a esa redada en la madrugada. “No quiero rodear una casa durante horas y horas y horas y luego crear otro disturbio”.

Bovino a menudo aparece con equipo táctico, como lo hizo fuera de la conferencia de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, sobre la redistribución de distritos congresionales en agosto.

Agentes descienden en rapel desde un helicóptero en Chicago

En Chicago, agentes asaltaron un complejo de apartamentos en helicóptero, desplegaron agentes químicos cerca de una escuela pública y esposaron a un miembro del concejo municipal de Chicago en un hospital.

Los agentes descendieron en rapel al edificio de apartamentos desde un helicóptero Black Hawk. Las autoridades sostuvieron que el operativo era contra la banda venezolana Tren de Aragua, pero solo dos de los 37 inmigrantes arrestados eran miembros de la banda. Los demás estaban en el país ilegalmente, dijeron, incluidos algunos con antecedentes penales. Un ciudadano estadounidense fue arrestado por una orden de narcóticos pendiente.

Activistas, residentes y líderes locales denuncian que las tácticas combativas provocaron violencia y agravaron las tensiones en el vecindario en la tercera ciudad más grande del país.

Bovino también recibió una rara reprimenda pública de un juez federal, quien le amonestó por engañar a la corte sobre las amenazas planteadas por manifestantes y por desplegar gas lacrimógeno y bolas de pimienta sin justificación durante un caótico enfrentamiento.

Enfoque de “girar y quemar”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia principalmente responsable de la aplicación de las leyes migratorias desde su creación en 2003, históricamente ha realizado arrestos en las calles después de largas investigaciones de individuos particulares, incluida la vigilancia que un funcionario una vez comparó con ver secar pintura. La policía rara vez tiene órdenes judiciales para entrar a una casa, lo que les obliga a esperar afuera.

A ese ritmo, no iban a cumplir la promesa de Trump de realizar deportaciones masivas.

“Vamos a girar y quemar hacia ese próximo objetivo y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y no vamos a parar”, señaló Bovino en una entrevista en una sala de conferencias del séptimo piso del edificio federal en el oeste de Los Ángeles, donde un ala de oficinas sin usar y escasamente amueblada servía como base temporal.

En un memorando interno obtenido este mes por The Associated Press, la dirección de ICE declaró que ahora basta con solo órdenes administrativas para que los uniformados entren por la fuerza en una casa si hay una orden final de deportación.

Casi obligado a retirarse en 2023

Bovino era uno de los 20 jefes regionales de la Patrulla Fronteriza en todo el país cuando fue relevado de su mando liderando el sector de la agencia en El Centro, California.

Culpó a una foto de perfil en línea de él posando con un rifle de asalto M4; publicaciones en redes sociales que se consideraron inapropiadas; y testimonio jurado ante el Congreso que él y otros jefes de sector dieron sobre el estado de la frontera durante un aumento récord de migrantes.

Treinta minutos después de su segunda audiencia en el Congreso, dijo Bovino, fue removido de su posición y le preguntaron: "¿Vas a retirarte ahora?”

No se retiró. El cambio de administración de Joe Biden a Trump en 2025 convirtió a Bovino en un héroe del mundo MAGA. La foto de perfil con el rifle de asalto volvió a estar en línea y para el verano, estaba liderando las redadas migratorias en Los Ángeles, donde la administración Trump lanzó su primer operativo en una ciudad de Estados Unidos.

Deportando a personas que “se saltan la fila”

Bovino se unió a la Patrulla Fronteriza en 1996 y se acerca a la edad de jubilación obligatoria de la agencia de 57 años. Eventualmente planea regresar a su hogar en Carolina del Norte para cosechar manzanas.

Se desempeñó como jefe de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, durante mucho tiempo una parte relativamente tranquila de la frontera sur que se ha vuelto aún más tranquila a medida que los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.

Su habilidad mediática se muestra cada verano cuando los jefes de sector de la Patrulla Fronteriza realizan conferencias de prensa para advertir sobre los cruces ilegales. En 2021, Bovino llevó a periodistas a nadar a través del Canal All-American, cuya corriente rápida y revestimiento de concreto liso resultan en muertes de migrantes cada año. En 2023, encerró a reporteros en el maletero de un vehículo, diciendo que quería que apreciaran los peligros de primera mano.

Mientras que los funcionarios de la administración gustan de decir que están deportando a “lo peor de lo peor”, Bovino se jacta de arrestar a personas trabajadoras con profundas raíces en el país. Dijo que “se saltan la fila” por delante de las personas que esperan ingresar al país legalmente.

"¿Las personas que socavan a las empresas estadounidenses, está bien eso?” dijo. “Absolutamente no. Por eso tenemos leyes de inmigración en primer lugar, y por eso estoy aquí.”

“No tiene miedo de ir más allá”

El ICE ha liderado la aplicación de la ley de inmigración en el interior desde que fue creado en 2003, pero la Patrulla Fronteriza ha existido mucho más tiempo. El sentido de misión de Bovino nunca se desvió de las raíces de la Patrulla Fronteriza. Cuando fue asignado para liderar una estación en Blythe, California, propuso a su jefe, Paul Beeson, realizar redadas en el aeropuerto y estaciones de autobuses en Las Vegas.

La operación de 2010 iba a durar tres días, pero fue cancelada después de una hora cuando los agentes lograron docenas de arrestos y provocaron la furiosa reacción del entonces líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, un demócrata de Nevada.

“No tiene miedo de ir más allá, es muy articulado, lidera desde el frente”, expresó Beeson, quien, como jefe de sector, seleccionó a Bovino para liderar estaciones en Blythe y en Imperial Beach, California.