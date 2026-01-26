Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur al 25%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que aumentará los aranceles a varios productos surcoreanos, y acusó al país asiático de "no estar a la altura" de un pacto comercial previo con Washington.

"Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.