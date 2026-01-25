Nuevas cancelaciones de vuelos desde aeropuertos dominicanos por tormenta de EEUU

La fuerte tormenta invernal que afecta a gran parte de Estados Unidos continúa impactando de manera directa el tráfico aéreo entre ese país y la República Dominicana. Este domingo, al menos 10 vuelos comerciales fueron cancelados, siete de ellos desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, en Santo Domingo, y tres desde el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, dejando a cientos de pasajeros varados en ambas terminales.

La empresa Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), concesionaria de seis de los principales aeropuertos del país, informó que las cancelaciones obedecen a los efectos de la tormenta de nieve y hielo que azota extensas zonas del territorio estadounidense.

Así lo confirmó el director de Comunicación Corporativa de Aerodom, Luis López, quien ofreció detalles de las operaciones afectadas. Entre los vuelos cancelados desde el AILA figuran el 1078 y el 1837 de United Airlines, con destino a Newark, Nueva Jersey.

De igual manera, la aerolínea American Airlines suspendió el vuelo 2242, tanto en su llegada como en su salida hacia Charlotte, Estados Unidos.

López explicó además que JetBlue canceló los vuelos 627 y 1528 en la ruta Nueva York–Santo Domingo, desde el Aeropuerto de Las Américas. Estas mismas operaciones de JetBlue también se vieron afectadas en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, de Puerto Plata, tanto en la salida como en el retorno por esa terminal.

Tormenta invernal en EE. UU.FUENTE EXTERNA

A estas cancelaciones se suman los vuelos de la aerolínea WestJet, identificados con los números 2741 y 2740, con destino a Toronto, Canadá, los cuales también fueron suspendidos debido a las adversas condiciones climáticas generadas por la tormenta invernal en Estados Unidos.

Las interrupciones en las operaciones aéreas no solo han impactado a Las Américas y Puerto Plata, sino también a Punta Cana, donde se han reportado numerosas cancelaciones de vuelos programados para llegar y salir hacia ciudades estadounidenses.

Ante esta situación, el ejecutivo de Aerodom recomendó a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos, a fin de evitar inconvenientes y contratiempos en las terminales.

López recordó que el sábado previo, al menos 20 vuelos que estaban programados desde los aeropuertos Internacional de Las Américas y Gregorio Luperón fueron cancelados por los mismos efectos de la tormenta invernal en Estados Unidos.

No obstante, aclaró que las operaciones aéreas hacia Europa, Centroamérica y Sudamérica se desarrollan con normalidad desde los aeropuertos concesionados por Aerodom.

Tormenta de nieve y hielo golpea con fuerza a Estados Unidos

Mientras tanto, en Estados Unidos, una poderosa tormenta invernal de nieve y hielo continúa causando estragos. Este domingo, más de 700,000 hogares permanecían sin servicio eléctrico, principalmente en varios estados del sur del país, una región poco acostumbrada a este tipo de fenómenos extremos.

Tormenta invernal en EE. UU.FUENTE EXTERNA

El sistema meteorológico, que se extiende sobre casi dos tercios del territorio estadounidense, ha combinado intensas nevadas, lluvias heladas y temperaturas extremadamente bajas, provocando la caída de árboles, postes del tendido eléctrico y el colapso de líneas de transmisión.

Las autoridades informaron que los mayores apagones se registran en Texas, Arkansas, Misisipi, Tennessee y Kentucky, donde el peso del hielo acumulado ha causado fallas masivas en la red energética. Además de los cortes eléctricos, la tormenta ha generado condiciones peligrosas en las carreteras, miles de vuelos cancelados o retrasados, cierres de autopistas y múltiples accidentes de tránsito.

En varias localidades, las clases fueron suspendidas y se activaron refugios de emergencia para personas vulnerables, especialmente adultos mayores y familias sin calefacción.

Las compañías eléctricas trabajan contrarreloj para restablecer el servicio, aunque advirtieron que en algunas zonas las labores podrían extenderse por varios días debido a la magnitud de los daños y a las difíciles condiciones climáticas.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios, ahorrar energía y seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, causadas por el uso inadecuado de generadores y sistemas de calefacción alternativos.

Los servicios meteorológicos mantienen vigentes alertas por frío extremo y tormentas invernales, advirtiendo que el sistema podría desplazarse hacia el noreste del país y afectar a nuevas comunidades, en un fenómeno que vuelve a evidenciar la creciente vulnerabilidad ante eventos climáticos cada vez más intensos y frecuentes.