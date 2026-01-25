Supermercados vacíos, apagones y vuelos cancelados: la tormenta causa estragos en EEUU

Aproximadamente 700 mil clientes obtienen energía eléctrica desde este domingo (25) en Estados Unidos, donde una gran tempestad de invierno se desplazó del sur y del centro-oeste hacia el noreste, trayendo temperaturas congelantes que paralizan el transporte y esfuman los estantes de los mercados.

Un total de 20 estados, además de la capital de EE. UU., Washington, declararon el estado de emergencia.

«Los impactos de la nieve y el granizo persistirán hasta la próxima semana, con períodos de congelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas para conducir y caminar», informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

El sitio de monitoreo PowerOutage.com muestra más de 700 mil clientes sin energía eléctrica todos los días de este domingo, principalmente en el sur, en la madrugada del sábado.

Casi 250 millones de clientes residenciales y comerciales obtienen energía en Tennessee, mientras que Texas, Mississippi y Luisiana, donde este tipo de tormenta es poco habitual, registran más de 100 millones de cortes de energía cada uno.

Decenas de miles de hogares también se vieron afectados en Kentucky (centro-este) y en Georgia (sureste).

Las autoridades de Texas, Carolina del Norte y Nueva York pedirán a los moradores que permanezcan en casa debido a las condiciones peligrosas.

«Eviten las carreteras, a menos que sea absolutamente necesario», publicó la División de Gestión de Emergencias de Texas en la red X.

Nevó en toda la región central de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Missouri, en algunas áreas donde se registran 20 centímetros de nieve acumulada en la noche del sábado, según el NWS.

Un pasajero se quedó varado en el aeropuerto de Dallas, Texas, como consecuencia de la tormenta invernal en EE. UU.(EFE/ JEROME MIRON)

Vuelos cancelados y supermercados vacíos

Los residentes de Washington se despertaron con varios centímetros de nieve en las aceras y calles, con previsión de granizo para el último día.

El presidente Donald Trump dijo el sábado en su plataforma Truth Social: «Seguiremos monitoreando y en contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse seguros y protegidos!».

Las oficinas federales permanecerán cerradas por precaución el lunes.

Varios aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York cancelaron casi todos sus vuelos para ese día. Más de 14 000 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana y miles más sufrieron retrasos, según el sitio web FlightAware.

El NWS advirtió que la tormenta podría causar «cortes de energía prolongados, daños a los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables».

Muchos supermercados tenían las estanterías vacías en previsión del pronóstico meteorológico.

Una tormenta, descrita como «excepcionalmente grande y duradera» por el NWS, fue causada por una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Los científicos observan que las perturbaciones en los vórtices polares, que empujan esas masas de aire ártico hacia los Estados Unidos, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Esto puede deberse al agua relativamente rápida del Ártico, que se enmarca en una franja de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esa región polar de América del Norte.

Las temperaturas gélidas previstas tras la tormenta pueden durar hasta una semana, con una sensación térmica que se prevé que caiga por debajo de los -45 °C en algunas zonas.