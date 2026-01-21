Trump afirma que acuerdo sobre Groenlandia durará "para siempre" y "consigue todo lo que queríamos"

Al salir del Foro Económico Mundial, Trump dijo que el marco de acuerdo recientemente acordado con el jefe de la OTAN es "un gran acuerdo para todos".

Dijo a la prensa que todos estarían satisfechos con el acuerdo, relacionado con Groenlandia y el Ártico. Si bien indicó que aún se están ultimando los detalles, enfatizó que sería "realmente fantástico para Estados Unidos".

Cuando se le preguntó cuánto duraría el acuerdo, Trump fue claro en que sería a largo plazo.

"Es un trato para siempre", dijo. "Es lo que se llama un trato infinito".