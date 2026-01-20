EE.UU. incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos incautó este martes un nuevo petrolero sancionado que transitaba por el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente, Donald Trump, a estos buques.

El buque, detenido bajo el operativo "Lanza del Sur", fue identificado bajo el nombre Sagitta y de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia.

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

El operativo se realizó en la mañana y las fuerzas armadas detallaron que la incautación sucedió sin incidentes.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el Gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.