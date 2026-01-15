Trump firma ley que devuelve la leche entera a los almuerzos escolares

La leche entera está regresando a las cafeterías escolares de todo el país después de que el presidente Donald Trump firmara el miércoles un proyecto de ley que revoca los límites de la era Obama a las opciones de leche con mayor contenido de grasa.

Las bebidas no lácteas, como la leche de soja fortificada, también podrían estar en el menú en los próximos meses tras la adopción de la Ley de Leche Entera para Niños Saludables, que fue aprobada por el Congreso en otoño.

La medida permite a las escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares servir leche entera y con 2% de grasa junto con los productos descremados y bajos en grasa requeridos desde 2012.

"Ya seas demócrata o republicano, la leche entera es algo excelente", dijo Trump en una ceremonia de firma en la Casa Blanca a la que asistieron legisladores, productores lecheros y sus hijos.

La ley también permite que las escuelas sirvan leche no láctea que cumpla con los estándares nutricionales de la leche y requiere que las escuelas ofrezcan una alternativa de leche no láctea si los niños proporcionan una nota de sus padres, no solo de los médicos, que diga que tienen una restricción dietética.

La firma se produce días después de la publicación de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, que enfatizan el consumo de productos lácteos enteros como parte de una dieta saludable. Ediciones anteriores recomendaban que los consumidores mayores de 2 años consumieran lácteos bajos en grasa o sin grasa.

A principios de esta semana, el Departamento de Agricultura envió una publicación en las redes sociales que mostraba a Trump con un vaso de leche y un “bigote de leche” que decía: “Bebe leche entera”.

El cambio podría entrar en vigor este otoño, aunque los funcionarios de nutrición escolar y de la industria láctea dijeron que puede llevar más tiempo para algunas escuelas evaluar la demanda de productos lácteos enteros y ajustar las cadenas de suministro.

El regreso de la leche entera y al 2% a las comidas escolares, largamente solicitado por la industria láctea, revierte las disposiciones de la Ley de Niños Saludables sin Hambre, impulsada por la ex primera dama Michelle Obama. Promulgada hace más de doce años, la ley buscaba frenar la obesidad y mejorar la salud al reducir el consumo infantil de grasas saturadas y calorías presentes en la leche con alto contenido de grasa.

Expertos en nutrición, legisladores y la industria láctea han argumentado que la leche entera es un alimento delicioso y nutritivo que ha sido injustamente vilipendiado, y que algunos estudios sugieren que los niños que la consumen tienen menos probabilidades de desarrollar obesidad que quienes consumen opciones bajas en grasa. Los críticos también han señalado que a muchos niños no les gusta el sabor de la leche baja en grasa y no la consumen, lo que provoca una pérdida de nutrición y desperdicio de alimentos.

El cambio afecta a casi 30 millones de escolares

Las nuevas reglas cambiarán las comidas servidas a aproximadamente 30 millones de estudiantes inscritos en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., describió la nueva ley como "una corrección largamente esperada a la política de nutrición escolar". La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó que corrigió la "poco realista" campaña de Michelle Obama para eliminar la leche entera.

Las escuelas deberán proporcionar a los estudiantes una variedad de opciones de leche líquida, que ahora pueden incluir leche entera orgánica o convencional con o sin sabor, leche al 2%, al 1% y sin lactosa, así como opciones no lácteas que cumplan con los estándares de nutrición.

Las nuevas directrices dietéticas exigen "lácteos enteros sin azúcares añadidos", lo que excluiría las leches con sabor a chocolate y fresa, permitidas según una reciente actualización de las normas de alimentación escolar. Las autoridades agrícolas tendrán que traducir esta recomendación en requisitos específicos para que las escuelas eliminen las leches saborizadas.

La nueva ley exime a la grasa de la leche de ser considerada como parte de los requisitos federales de que las grasas saturadas promedio representen menos del 10% de las calorías en las comidas escolares.

Un destacado experto en nutrición, el Dr. Dariush Mozaffarian, de la Universidad de Tufts, ha afirmado que no hay ningún beneficio significativo al elegir productos lácteos bajos en grasa en lugar de los ricos en grasa. Los ácidos grasos saturados de los lácteos tienen una composición diferente a la de otras grasas, como la grasa de res, además de diferentes compuestos beneficiosos que podrían compensar los posibles perjuicios, añadió.

“Las grasas saturadas presentes en los productos lácteos no se han relacionado con ningún efecto adverso para la salud”, afirmó Mozaffarian en una entrevista.

Las investigaciones han demostrado que los cambios en el programa federal de nutrición después de la promulgación de la ley de la era Obama desaceleraron el aumento de la obesidad entre los niños estadounidenses, incluidos los adolescentes.

Sin embargo, algunos expertos en nutrición señalan investigaciones más recientes que sugieren que los niños que beben leche entera podrían tener menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que los niños que beben leche baja en grasa. Una revisión de 28 estudios realizada en 2020 sugiere que el riesgo fue un 40 % menor para los niños que bebieron leche entera, aunque los autores señalaron que no pudieron determinar si el consumo de leche fue la causa.