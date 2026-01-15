Roban 100,000 dólares de mercanía Pokémon en asalto armado en EEUU

Ladrones robaron a mano armada varias cartas valiosas de Pokémon en una tienda de Nueva York, dijo la policía este jueves, un asalto en el que se llevaron unos 100,000 dólares en mercancía.

Imágenes compartidas por la tienda muestran a un encapuchado vestido de negro apuntando lo que parece ser una pistola a alguien sentado y con las manos arriba.

Medios estadounidenses han dicho que algunas de las cartas coleccionables tienen un valor de hasta 5,500 dólares cada una.

La Policía de Nueva York dijo que recibió reportes el miércoles de que tres hombres armados entraron a la tienda The Poke Court en Manhattan y "sacaron un arma de fuego y amenazaron a personas".

"Luego se llevaron la mercancía, dinero en efectivo y un celular", dijo un portavoz.

No hay arrestos hasta el momento.

Courtney Chin, dueña de The Poke Court, dijo en un video publicado en Instagram que todos los clientes y empleados estaban bien. En el momento del asalto había varias personas en la tienda para asistir a un evento.

La tienda publicó una lista de las cartas robadas, guardadas en fundas protectoras de plástico llamadas "slabs" que verifican su autenticidad. Hay varias de famosos personajes de Pokémon, como Pikachu.

"Esta afición debe ser un lugar seguro y acogedor, y aunque las cartas pueden ser reemplazadas, nadie debería pasar por esto", escribió la tienda en Instagram.

A principios de mes, alrededor de 300,000 dólares en cartas fueron robadas en otro asalto armado en California.

La franquicia Pokémon, cuyos personajes aparecen en películas, series animadas y numerosos productos, generó más de 12,000 millones de dólares en ingresos por licencias en 2024, de acuerdo con la publicación especializada License Global, superando al gigante de los juguetes Mattel.