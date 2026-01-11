Trump llama a Cuba a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá.

La isla comunista es una enemiga de Estados Unidos y aliada de Venezuela desde hace décadas. Trump ha subido el tono agresivo contra La Habana en los últimos días, sobre todo tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro hace una semana por parte de fuerzas estadounidenses.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

Trump no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere, o qué es lo que podría lograr un acuerdo así.

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump republicó un comentario de un usuario de la red X que sugería que su secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: "¡Suena bien para mí!".

Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

"Hasta la última gota de sangre"

Un total de 32 cubanos murieron en los ataques militares estadounidenses en Venezuela, así como decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer", respondió en X el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tras subrayar que la isla "se prepara" y está "dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

La isla intenta combatir desde hace más de 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y reforzado desde entonces.

La Habana ha dependido cada vez más desde el año 2000 del petróleo venezolano que recibe como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, fallecido en 2013.

"El principio del fin"

En su propia publicación poco después, Trump dijo que "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'Servicios de Seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!".

"La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", añadió.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en la red X tras el comentario de Trump que "Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país".

"A diferencia de EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", añadió.

Además dijo que su país "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", concluyó.

Trump utiliza un lenguaje provocador sobre Cuba tras insinuar que tiene a otros países en la mira después de capturar a Maduro. Ha amenazado recientemente a Colombia, México, Irán y Groenlandia.

Algunos legisladores republicanos elogiaron el domingo a Trump por sus comentarios agresivos sobre Cuba, entre ellos Mario Díaz-Balart, representante estadounidense por Florida de origen cubano.

"Estamos presenciando lo que, estoy convencido, será el principio del fin del régimen en La Habana", escribió Díaz-Balart en español en X.

"La tiranía en Cuba no sobrevivirá al segundo mandato del presidente Trump, y Cuba será finalmente libre tras décadas de miseria, tragedia y dolor".