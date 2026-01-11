Trump a Cuba: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

Declaración de Trump en su red Truth Socialfuente externa

Estas declaraciones de Trump se producen una semana después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano ahora depuesto, Nicolás Maduro.

La operación militar nocturna en Caracas se saldó con la muerte de decenas de miembros de fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas.

Poco antes, Trump republicó el mensaje de un usuario de la red X que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió el comentario: "¡Suena bien para mí!".

En su propia publicación poco después, Trump dijo que "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'Servicios de Seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!".

"La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", añadió.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.