EEUU intercepta 5to petrolero sancionado y ejerce control sobre distribución de petróleo venezolano

Las fuerzas de Estados Unidos abordaron el viernes otro petrolero en el mar Caribe, informó el Ejército estadounidense, en un momento en que el Gobierno del presidente Donald Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela como parte de un esfuerzo más amplio para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

La medida fue llevada a cabo antes del amanecer por el Cuerpo de Infantería de Marina y la Armada de Estados Unidos, que partieron del portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte del despliegue de fuerzas que lleva varios meses en el Caribe, según el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró que "no hay refugio seguro para los criminales" al anunciar la incautación del buque llamado Olina. Más tarde, la Guardia Costera tomó el control del buque, dijeron las autoridades.

El Comando Sur y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicaron imágenes no clasificadas en las redes sociales de un helicóptero estadounidense aterrizando en el buque y personal estadounidense realizando una búsqueda en cubierta y lanzando lo que parecía ser un dispositivo explosivo frente a una puerta que conduce al interior del barco.

En su publicación en redes sociales, Noem dijo que el barco era "otro buque cisterna de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y que había salido de Venezuela "intentando evadir a las fuerzas estadounidenses".

El Olina es el quinto petrolero incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte del esfuerzo del Gobierno de Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una sorpresiva incursión nocturna.

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, dijo que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar que al menos 16 petroleros salieron de la costa venezolana, en contravención de la cuarentena que las fuerzas estadounidenses establecieron para impedir que los barcos sancionados realicen actividades comerciales. El Olina formaba parte de esa flotilla.

Los registros del Gobierno estadounidense muestran que el Olina fue sancionado por transportar petróleo ruso bajo su nombre anterior, Minerva M, y estaba registrado en Panamá.

Aunque los registros muestran que la embarcación ahora enarbola la bandera de Timor-Leste, está listada en el registro marítimo internacional como con bandera falsa, lo que significa que el registro que reclama no es válido. En julio, el propietario y el gerente del barco en su registro fueron cambiados a una empresa en Hong Kong.

Según las bases de datos de seguimiento de barcos, el Olina transmitió por última vez su ubicación en noviembre en el Caribe, al norte de la costa venezolana. Sin embargo, desde entonces, el barco ha operado en la oscuridad, con su baliza de ubicación apagada.

Mientras que Noem y el ejército enmarcaron la incautación como parte de un esfuerzo por hacer cumplir la ley, otros funcionarios del Gobierno de Trump han dejado claro que lo ven como una forma de generar efectivo mientras buscan reconstruir la maltrecha industria petrolera de Venezuela y restaurar su economía.

En una publicación hecha de madrugada en su red social, Trump dijo que Estados Unidos y Venezuela "trabajan bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción, en una forma mucho más grande, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

El Gobierno de Estados Unidos dijo que espera vender de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano sancionado, destinando los ingresos al pueblo estadounidense y al venezolano. Pero el presidente espera que el acuerdo continúe indefinidamente mientras se reúne el viernes con ejecutivos de 17 compañías petroleras para analizar su objetivo de invertir 100,000 millones de dólares en Venezuela para reparar y mejorar su producción y distribución de petróleo.

El vicepresidente JD Vance dijo esta semana a Fox News que Estados Unidos puede "controlar" las "cuerdas del monedero" de Venezuela dictando dónde se puede vender su petróleo.

Madani estimó que el Olina está cargado con 707,000 barriles de petróleo, que al precio de mercado actual de aproximadamente 60 dólares por barril, valdrían más de 42 millones.