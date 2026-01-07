Donald Trump pide a empresas de defensa detener la recompra de acciones y dividendos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que no permitirá el pago de dividendos ni la recompra de acciones por parte de las empresas de defensa estadounidense hasta que resuelvan los problemas relacionados con el desarrollo y producción de equipos militares.

"Las empresas de defensa no están produciendo nuestro Gran Equipo Militar con suficiente rapidez y, una vez producido, no lo mantienen adecuadamente ni con la rapidez necesaria", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

"A partir de este momento, estos ejecutivos deben construir NUEVAS y MODERNAS plantas de producción, tanto para entregar y mantener este importante equipo, como para fabricar los modelos más modernos de futuros equipos militares", añadió.

Este anuncio se suma a declaraciones anteriores del presidente de Estados Unidos en las que insistía en el carácter costoso y lento de la industria de defensa y en las que mostraba su intención de agilizar la producción.

Además de eso, Trump consideró que ningún ejecutivo debería ganar más de 5 millones de dólares y recordó que esa cifra es "una mera fracción" de lo que realmente se embolsan estos directivos.

Trump insistió que no se está produciendo armamento y equipamiento militar con la suficiente agilidad.