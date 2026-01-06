Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este martes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de haber matado "a millones de personas" y de tener escondida una "cámara de tortura" en medio de Caracas.

Trump se está dirigiendo este martes a sus congresistas en un evento en el Centro Kennedy de Washington en el que ha abordado una amplia variedad de temas, entre ellos la operación militar norteamericana de este pasado fin de semana en Venezuela que acabó con la "captura" de Maduro y de su mujer, Cilia Flores.

"Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento", ha asegurado Trump sobre el mandatario venezolano. "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha añadido el presidente estadounidense. Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca declarado al diario estadounidense New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar.

"En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas", ha añadido.

Trump constata fallecidos en el lado venezolano durante la operación

Trump ha tocado de pasada los entresijos de la operación contra Maduro, un asalto "muy complejo" que contó con "muchísimos militares" en tierra venezolana, y constató "muchas" bajas en el lado venezolano durante el ataque.

"Por otro lado, murió mucha gente, por desgracia, militares... sobre todo cubanos", ha indicado Trump antes de esgrimir que "sabían" que los militares de EEUU estaban llegando y "estaban protegidos, pero los nuestros no".

El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar contra Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

"Los nuestros saltaban de helicópteros. Se cortó la electricidad en casi todo el país. ¡Boom! Fue entonces cuando supieron que había un problema. No había electricidad. Las únicas luces que había (en Caracas) eran las luces de las velas", ha indicado.

Petróleo que perforar

Tras declarar en las semanas previas a la operación que el Gobierno venezolano estaba "robando" el petróleo a Estados Unidos, ordenar la incautación de petroleros, y dejar claro tras el asalto que las petroleras estadounidenses se harán cargo de la "reconstrucción" del país latinoamericano, Trump ha anunciado que en breve se reunirá con estas compañías para seguir la evolución de los acontecimientos.

"Me voy a reunir con las compañías petroleras. Vamos allá. Ya sabéis de qué va la cuestión. Tenemos mucho petróleo que perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios", ha manifestado.

Trump, además, se ha declarado convencido de que la operación militar contra Maduro ha gozado del pleno respaldo de los venezolanos dentro del país, no así en la diáspora de los núcleos urbanos estadounidenses de mayoría demócrata, como Nueva York. "Por cierto, en Venezuela, todos marchan por las calles, les encanta, excepto en Nueva York. ¿Dónde encuentran a esta gente? Son un desastre. Son la gente más guarra que he visto", ha dicho.