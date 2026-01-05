Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
EE.UU.

Maduro seguirá detenido en Nueva York; fijan audiencia para el 17 de marzo

Esta acusado de terrorismo, narcotráfico y otros cargos

aUn convoy que se cree transportaba al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro sale del Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan después de que Maduro compareciera ante su comparecencia el 5 de enero de 2026 en Nueva York.

Un convoy que se cree transportaba al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro sale del Tribunal Federal Daniel Patrick MoynihanAFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPNueva York, Estados Unidos

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el 17 de marzo ante la justicia estadounidense, ordenó este lunes el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia contra el exmandatario.

Capturado el sábado en Caracas por el ejército estadounidense, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, principalmente de narcotráfico.

 

Tags relacionados