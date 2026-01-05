Maduro seguirá detenido en Nueva York; fijan audiencia para el 17 de marzo

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el 17 de marzo ante la justicia estadounidense, ordenó este lunes el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia contra el exmandatario.

Capturado el sábado en Caracas por el ejército estadounidense, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, principalmente de narcotráfico.