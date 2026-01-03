Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Estados unidos gobernará venezuela

Trump dice que EEUU "gobernará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa".

Vista de Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro.

Agencia AFPPalm Beach, Estados Unidos.

Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", si fuese necesario.

