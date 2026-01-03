La gobernadora de Nueva York dice que la captura de Nicolás Maduro es un flagrante abuso de poder

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul , calificó este sábado de "flagrante abuso de poder" la operación del presidente Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, destacando que actuó "sin la aprobación del Congreso".

En un mensaje en su cuenta de X, Hochul, del Partido Demócrata, subrayó que "Nueva York da cobijo a una vibrante comunidad venezolana" y aseguró que se mantiene "al lado de las familias, tanto en el estado como en el extranjero, que esperan un futuro más estable".

Por su parte, la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez dijo en la misma red social que la operación no era sobre drogas y que "si así fuera, Trump no habría perdonado el mes pasado a uno de los mayores narcotraficantes del mundo", en referencia a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, a quien el presidente estadounidense indultó el mes pasado.

" Se trata de petróleo y cambio de régimen. Necesitan un juicio ahora para fingir que no es así, especialmente para distraer del caso Epstein y del aumento de los costos de salud ", aseveró Ocasio-Cortez, que forma parte del ala progresista de los demócratas.

Trump anunció este sábado en rueda de prensa que "el dictador y terrorista" Nicolás Maduro "finalmente ha sido derrocado en Venezuela" y celebró que el pueblo de ese país suramericano "será libre" tras la captura del presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en una operación relámpago en Caracas y alrededores.

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo este sábado que la misión para capturar a Maduro ya Flores se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".

Hochul indicó que, aunque no existen amenazas creíbles para Nueva York en este momento, la Policía Estatal está coordinando con las agencias de seguridad para monitorear la situación y proteger a los neoyorquinos.