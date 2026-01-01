Mamdani se juramentó como alcalde de la ciudad de Nueva York en una histórica estación de metro

Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York poco después de la medianoche del jueves, al prestar juramento en una histórica y desmantelada estación de metro de Manhattan.

Mamdani, un demócrata, prestó juramento como el primer líder musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos, colocando su mano sobre un Corán mientras hacía su juramento.

“Este es verdaderamente el honor y el privilegio de toda una vida”, dijo Mamdani en un breve discurso.

La ceremonia privada, administrada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una aliada política, tuvo lugar en la antigua estación City Hall, una de las paradas originales del metro de la ciudad, conocida por sus impresionantes techos abovedados.

En sus primeras palabras como alcalde, Mamdani dijo que la antigua estación de metro era un "testimonio de la importancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad" al anunciar el nombramiento de su nuevo comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn.

El nuevo alcalde cerró entonces: “Muchas gracias a todos, nos vemos luego”, dijo con una sonrisa antes de subir las escaleras.

Mamdani volverá a jurar su cargo, con mayor pompa, en una ceremonia pública en el Ayuntamiento a la 1 p. m. a cargo del senador estadounidense Bernie Sanders, uno de los héroes políticos del alcalde. A continuación, tendrá lugar lo que su oficina anuncia como una fiesta popular en un tramo de Broadway conocido como el "Cañón de los Héroes", famoso por sus desfiles con cintas de papel.

Mamdani ahora comienza uno de los trabajos más implacables en la política estadounidense como uno de los políticos más observados del país.

Además de ser el primer alcalde musulmán de la ciudad, Mamdani también es el primero de ascendencia sudasiática y el primero en nacer en África. A sus 34 años, Mamdani también es el alcalde más joven de la ciudad en generaciones

En una campaña que contribuyó a convertir la "asequibilidad" en una palabra de moda en todo el espectro político, el socialdemócrata prometió un cambio transformador con políticas destinadas a reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo. Su plataforma incluía guarderías gratuitas, autobuses gratuitos, la congelación de alquileres para aproximadamente un millón de hogares y un programa piloto de supermercados gestionados por la ciudad.

Pero también tendrá que afrontar otras responsabilidades: manejar basura, nieve y ratas, además de ser culpado por los retrasos del metro y los baches.

Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de la cineasta Mira Nair y Mahmood Mamdani, académico y escritor. Su familia se mudó a Nueva York cuando tenía 7 años, y Mamdani creció en una ciudad tras el 11-S donde los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

Trabajó en campañas políticas para candidatos demócratas en la ciudad antes de buscar un cargo público, ganando un escaño en la Asamblea estatal en 2020 para representar a una sección de Queens.

Mamdani y su esposa , Rama Duwaji, dejarán su apartamento de una habitación con alquiler estabilizado en el distrito exterior para mudarse a la majestuosa residencia del alcalde en Manhattan.

Mamdani hereda una ciudad en auge, tras años de lenta recuperación de la pandemia de COVID-19. La delincuencia violenta ha descendido a mínimos prepandemia. El turismo ha regresado. El desempleo, que se disparó durante la pandemia, también ha vuelto a los niveles prepandemia.

Sin embargo, persisten profundas preocupaciones por los altos precios y el aumento de los alquileres en la ciudad.

También tendrá que lidiar con el presidente republicano Donald Trump.

Durante la carrera por la alcaldía, Trump amenazó con retener la financiación federal a la ciudad si Mamdani ganaba y pensó en enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad.

Pero Trump sorprendió a partidarios y adversarios por igual al invitar al demócrata a la Casa Blanca para lo que terminó siendo una reunión cordial en noviembre.

"Quiero que haga un gran trabajo y le ayudaré a hacerlo", dijo Trump.

Aun así, es casi seguro que las tensiones entre ambos líderes resurgirán, dados sus profundos desacuerdos políticos, particularmente sobre inmigración.

Mamdani también enfrenta el escepticismo y la oposición de algunos miembros de la comunidad judía de la ciudad por sus críticas al gobierno de Israel.

El nuevo alcalde y su equipo han pasado las semanas transcurridas desde su victoria electoral preparándose para la transición, rodeando a Mamdani de manos experimentadas que han trabajado dentro o junto al gobierno de la ciudad.

Eso incluyó persuadir a la comisionada de policía de la ciudad, Jessica Tisch, a permanecer en su puesto, una medida que ayudó a calmar los temores en la comunidad empresarial de que la administración pudiera estar planeando cambios radicales en la estrategia policial.