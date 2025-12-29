Mamdani tiene promesas arriesgadas: ¿Podrá cumplirlas como alcalde de Nueva York?

Zohran Mamdani ha prometido transformar el gobierno de la ciudad de Nueva York cuando asuma como alcalde. ¿Podrá lograrlo?

Mamdani, un socialdemócrata de 34 años, ya se enfrenta a un intenso escrutinio, incluso antes de asumir uno de los cargos políticos más cuestionados del país. Los republicanos lo han catalogado como un fantasma liberal. Algunos de sus correligionarios demócratas lo han considerado demasiado izquierdista. Los progresistas observan de cerca cualquier indicio de su viraje hacia el centro .

El 1 de enero, asumirá el control de la ciudad más grande de Estados Unidos bajo la dura presión del público, con el país pendiente de si puede cumplir las grandes promesas que lo catapultaron al cargo y gestionar las tareas cotidianas. Todo ello mientras los escépticos denuncian cada uno de sus tropiezos.

Para Mamdani, comenzar con fuerza es clave, dijo George Arzt, un veterano consultor político demócrata en Nueva York que trabajó para el ex alcalde Ed Koch.

“Tiene que aprovechar los primeros 100 días de su administración para demostrarle a la gente que puede gobernar”, dijo. “Hay que crear en la gente una mentalidad que diga: 'Oye, este tipo va en serio'”.

Ese impulso debería comenzar con el discurso de Mamdani el día de su toma de posesión, donde Arzt dijo que será importante que el nuevo alcalde establezca un plan claro de su agenda y diga a los neoyorquinos qué planea hacer y cómo planea hacerlo.

A partir de ahí, dijo que Mamdani tendrá que contar con las manos experimentadas que ha contratado para ayudarlo a manejar las responsabilidades concretas del trabajo, mientras él y su equipo también persiguen su ambiciosa agenda de asequibilidad.

Gestionar las expectativas como candidato a un movimiento

Mamdani hizo campaña con una gran idea: trasladar el poder del gobierno hacia ayudar a la clase trabajadora neoyorquina, en lugar de a los ricos.

Su plataforma, que incluye cuidado infantil gratuito , servicio gratuito de autobuses urbanos y una congelación de alquileres para personas que viven en apartamentos con alquiler estabilizado, entusiasmó a los votantes de una de las ciudades más caras de Estados Unidos y lo convirtió en el rostro principal de un Partido Demócrata que busca nuevos líderes brillantes durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Pero Mamdani podría encontrarse lidiando con las incansables responsabilidades de dirigir la ciudad de Nueva York. Esto incluye asegurarse de que se recoja la basura, se rellenen los baches y las quitanieves salgan a tiempo. Cuando hay un retraso en el metro o una inundación, un delito grave o un policía estaciona en un carril bici, no es raro que el alcalde de la ciudad reciba críticas.

“Tuvo una candidatura de movimiento y eso inmediatamente aumenta las expectativas a nivel local y nacional”, dijo Basil Smikle, estratega político demócrata y profesor de la Universidad de Columbia, quien agregó que podría ser bueno para Mamdani “simplemente concentrarse en manejar las expectativas y obtener un par de buenas victorias en su haber desde el principio”.

“Aquí hay muchas cosas que hacer”, dijo.

Gran parte del trabajo de Mamdani también será vender su política a los neoyorquinos que siguen siendo escépticos respecto de él, y Smikle dice que "el mayor obstáculo" es lograr que la gente se sienta cómoda con sus políticas y explicar cómo lo que está impulsando podría ayudar a la ciudad.

"Es difícil que todo esto suceda el primer día", dijo, "o incluso el día 30 o incluso el día 100".

Desafíos y oportunidades

La propuesta de cuidado infantil universal y gratuito de Mamdani —quizás uno de sus planes más costosos— también es la que ha atraído uno de los apoyos más fuertes de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, una moderada de Buffalo que apoyó al alcalde electo.

Hochul está deseosa de colaborar con Mamdani en la política y ambos líderes consideran el programa una prioridad absoluta, aunque aún no está claro cómo se concretará el plan. La gobernadora, quien se postula a la reelección el próximo año, ha reiterado que no quiere aumentar los impuestos sobre la renta —algo que Mamdani apoya para los neoyorquinos adinerados—; sin embargo, se ha mostrado dispuesta a aumentar los impuestos corporativos.

"Creo que tiene aliados y partidarios de su agenda, pero la pregunta es hasta dónde llegará el gobernador", dijo el líder adjunto del Senado estatal, Michael Gianaris, un aliado de Mamdani.

“Hay un reconocimiento de que los votantes se han expresado, y hay políticas muy claras que se asociaron con su exitosa campaña”, dijo, “por lo que no avanzar en ellas sería como burlarnos de los votantes”.

La promesa de Mamdani de congelar el alquiler de aproximadamente un millón de apartamentos con alquiler estabilizado en la ciudad no requeriría la cooperación del estado.

Pero esa propuesta —quizás la más conocida de su campaña— ya enfrenta vientos en contra, después de que el alcalde saliente de la ciudad, Eric Adams , hiciera una serie de nombramientos en las últimas semanas para una junta local que determina los aumentos anuales de alquiler para las unidades de alquiler estabilizado de la ciudad.

La medida podría complicar potencialmente la capacidad del alcalde electo de seguir adelante con el plan, al menos en su primer año, aunque Mamdani ha dicho que sigue confiando en su capacidad para implementar la congelación.

Otros desafíos nos esperan

Su relación con parte de la comunidad judía de la ciudad sigue deteriorada debido a sus críticas al gobierno de Israel y su apoyo a los derechos humanos palestinos.

La Liga Antidifamación, una importante organización de defensa de los derechos judíos, planea rastrear las políticas y contrataciones de Mamdani mientras se compromete a "proteger a los residentes judíos en los cinco distritos durante un período de antisemitismo sin precedentes en la ciudad de Nueva York".

A principios de este mes, una persona designada por Mamdani renunció debido a publicaciones en las redes sociales que hizo hace más de una década que incluían tropos antisemitas, después de que la Liga Antidifamación compartiera las publicaciones en línea.

Desde entonces, el grupo ha publicado hallazgos adicionales sobre otras personas que participan en los comités que Mamdani creó durante su transición a la alcaldía. En respuesta, Mamdani afirmó que la ADL a menudo ignora la distinción entre antisemitismo y crítica al gobierno israelí.

La anterior petición del alcalde electo de recortar los fondos para el departamento de policía de la ciudad sigue siendo una vulnerabilidad. Su decisión de retener a Jessica Tisch, la actual comisionada de policía de la ciudad, ha aliviado algunas preocupaciones sobre una reestructuración radical en la cúpula de la fuerza policial más grande del país.

Y luego está Trump .

Las tensiones entre Trump y Mamdani parecen haberse calmado, por ahora, tras meses de rencor que culminaron en una reunión sorprendentemente amistosa en el Despacho Oval. Podrían surgir futuros enfrentamientos dadas las marcadas diferencias políticas entre ellos, en particular en la aplicación de la ley migratoria , además de cualquier otro aspecto que pueda irritar al voluble presidente.