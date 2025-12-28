Donald Trump: "Quizás Estados Unidos se haya convertido en las verdaderas Naciones Unidas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el domingo a los líderes de Tailandia y Camboya por el alto el fuego acordado el día anterior para poner fin a los enfrentamientos fronterizos que han causado decenas de muertos.

Al menos 47 personas murieron y más de un millón fueron desplazadas en tres semanas de combates que se extendieron a casi todas las provincias fronterizas de los dos países, según cifras oficiales.

"Quiero felicitar a ambos grandes líderes por su brillantez al llegar a esta conclusión tan rápida y muy justa", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

EL mandatario consideró que la decisión final fue "¡RÁPIDA Y DECISIVA, como deberían ser todas estas situaciones!".

Añadió que Washington, que ha participado en los esfuerzos de mediación junto con China y Malasia, estaba "orgulloso de ayudar".

Trump se ha atribuido el mérito de una tregua anterior entre Camboya y Tailandia, pero que se rompió a principios de este mes cuando el conflicto fronterizo se reavivó.

Antes de las conversaciones con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski más tarde el domingo, Trump elogió su autoproclamado papel en poner fin a los conflictos mundiales, diciendo que "quizás Estados Unidos se haya convertido en las VERDADERAS Naciones Unidas".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el alto el fuego entre Tailandia y Camboya el sábado, llamando a ambas partes a "honrar inmediatamente este compromiso".

Al anunciar su acuerdo el sábado, Tailandia y Camboya se comprometieron a un cese el fuego, a congelar los movimientos de tropas y permitir que los civiles que viven en las zonas fronterizas regresen a sus hogares lo antes posible.

Tras la tregua, el principal diplomático de China, Wang Yi, recibió a los ministros de Exteriores de Camboya y Tailandia para dos días de conversaciones que comenzaron el domingo.

Wang dijo a su homólogo camboyano, Prak Sokhonn, que el alto el fuego "ha abierto el proceso de reconstrucción de la paz", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

"Ambas partes deben avanzar paso a paso para promover un alto el fuego integral y duradero" y "reconstruir la confianza mutua", añadió Wang.