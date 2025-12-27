Nueva York y estados vecinos vestidos de blanco ante primera gran tormenta invernal

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron de blanco con la primera gran tormenta de la temporada invernal, que causó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos así como de vuelos y retrasos en principales aeropuertos así como la frustración de los pasajeros.

La tormenta dejó gran acumulación en Connecticut con zonas que han registrado hasta nueve pulgadas de nieve (22,86 centímetros), donde también ocurrieron algunos accidentes, incluida una patrulla de la policía, según los medios."

"Gracias a los numerosos conductores de quitanieves que trabajaron sin descanso durante toda la noche despejando las carreteras. Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves", indicó en su mensaje de X el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

Aunque este sábado la alerta de tormenta ya había terminado, las autoridades recomiendan precaución por las carreteras que están cubiertas de nieve en Nueva York y estados vecinos vestidos de blanco, en primera gran tormenta invernalentras la pesadilla continúa para miles de pasajeros en aeropuertos como el John F. Kennedy (JFK) donde se cancelaron 134 vuelos y 107 retrasos, según el sitio especializado FlighAware.

Y aunque la alerta ya no está vigente, se siguen cancelando vuelos como resultado del fenómeno atmosférico acumulándose hasta las once de la mañana del sábado 1.033 y 17.701 retrasos en los aeropuertos del país. El vierners se registraron más de 1.700 cancelaciones.

Retrasos totales dentro, hacia o desde Estados Unidos hoy: 3.340 y las cancelaciones en ese renglón 719.

En Nueva York, en el Central Park y los aeropuertos JFK Y La Guardia, cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20. Sin embargo en zonas de Long Island cayeron 7 pulgadas (17,7 centímetros) y 7,5 pulgadas (19 cm).

Y en el vecino Nueva Jersey la acumulación más alta no sobrepasó las 4 pulgadas (1do0,16 centímetros).

Las temperaturas del sábado no superarán los cero grados, por lo que las autoridades recomiendan precaución al viajar.