Dominicanos con cotidianidad trastornada por tormenta de nieve en Nueva York

La cotidianidad postnavidad se vio interrumpida para los dominicanos y todos los que residen en Nueva York, ante las acumulaciones de nieve dejada por la tormenta invernal, que ha provocado cancelaciones de vuelos y alertas.

El fenómeno dejó más de 7.4 centímetros de nieve en el área metropolitana de la Capital del Mundo, además de los traumas, debido a las suspensiones de vuelos e inconvenientes que implicó para viajeros que vienen y salen de la ciudad y zonas afectadas.

La nieve y las bajas temperaturas provocan cambios, posposiciones, suspensiones y alteraciones en la cotidianidad de Nueva York, que obligan a modificar las rutinas, incluyendo eventos y actividades que se programaron para luego de Navidad.

Las autoridades se mantienen ofreciendo avisos y recomendaciones, mientras en torno a los aeropuertos, las líneas aéreas reprograman vuelos, calmando a los viajeros que enfrentan cancelaciones.

Augusto Castillo, un dominicano residente en New Jersey, observó que los niveles de nieve afectarán el fin de semana, lo que implica replantear la agenda, debido a los inconvenientes que provocan.

Unidades de las autoridades municipales se observaron atentas para mover los cúmulos en las calles de la ciudad para facilitar el tránsito. En medio del despliegue de equipos de limpieza y la coordinación entre agencias, buscan reducir los riesgos y restablecer la normalidad ante los efectos climáticos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) detallaron que la acumulación de nieve en la ciudad de Nueva York se mantuvo en los 7,6 centímetros, mientras que en Long Island y el sur de Connecticut alcanzaron los 5 y 15 centímetros.

En los frentes de los edificios, inquilinos y propietarios se apuraban a retirar escombros debido al congelamiento de la nieve y el hielo en calles

Taxistas, Uber y pasajeros han estado pendientes de The Weather Channel, por donde se informó que la tormenta formó parte de un sistema más amplio que afectó también a estados del Atlántico medio y la región de los Grandes Lagos.

El Departamento de Transporte de Nueva York desplegó más de 700 vehículos de limpieza y salado, priorizando el acceso a hospitales, estaciones de bomberos y rutas de emergencia.

Efecto del invierno

Los efectos de la nieve son comunes en esta época del año; sin embargo, no siempre se producen con tormentas, que en la ocasión ha obligado a la activación de operativos especiales de limpieza y a la emisión de advertencias para los viajeros y residentes, especialmente en el noroeste.