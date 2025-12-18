Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
EE.UU.

Sospechoso de matar a dos personas en tiroteo de Universidad Brown fue hallado muerto

Agentes de policía registran la zona en busca del sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Salem, Nueva Hampshire

Agentes de policía registran la zona en busca del sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Salem, Nueva HampshireREBA SALDANHA/AP

Avatar del Agencia AP
KIMBERLEE KRUESI, ALANNA DURKIN RICHER y ERIC TUCKER/APProvidence, Rhode Island, Estados Unidos

Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto el jueves en un almacén de Nueva Hampshire, dijo un funcionario policial a The Associated Press.

Los investigadores creen que el hombre es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue tiroteado en su casa de Brookline el lunes, dijo el funcionario. Las autoridades no han confirmado formalmente una conexión entre los dos tiroteos.

El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados