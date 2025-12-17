Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han presentado dos resoluciones sobre poderes de guerra, en medio de la creciente tensión con Venezuela, después de que la Administración de Donald Trump haya declarado "organización terrorista" al Gobierno venezolano y bloqueado toda su flota petrolera.

El primer documento, presentado por el representante demócrata Gregory Meeks, aboga por retirar las Fuerzas Armadas estadounidenses "de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por la Presidencia en el hemisferio occidental", a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el uso de la fuerza militar para tales fines.

El comité de Exteriores de los demócratas ha indicado que "la Cámara votará pronto" la resolución de Meeks "para poner fin a los ataques militares extrajudiciales" en la región.

"Los miembros deben votar sí y dejar claro que ningún presidente puede arrastrar unilateralmente a Estados Unidos a un conflicto que el pueblo estadounidense no desea", ha animado.

Por su parte, el representante demócrata Jim McGovern ha presentado una segunda resolución que retiraría a las Fuerzas Armadas "de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso".

Este texto podría tener mayores posibilidades de ser aprobada porque cuenta con el apoyo de tres republicanos, informa la cadena de televisión CBS.

Según la resolución de poderes de guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso "en todos los casos posibles" antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, a menos que haya una declaración de guerra u otra autorización del Congreso.

Estas acciones tienen lugar horas antes de que Trump pronuncie esta noche en horario de máxima audiencia un discurso a la nación para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en La Casa Blanca.

Su intervención tendrá lugar en medio de las amenazas a una eventual declaración de guerra a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, tras meses de bombardeos contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela.