Uno de cada tres latinos que votó por Trump se arrepiente de su decisión

Al menos uno de cada tres votantes latinos que apoyó en las últimas elecciones al presidente estadounidense, Donald Trump, se arrepiente de su decisión, según encuestas realizadas por organizaciones civiles, que apuntaron a la situación económica y las promesas incumplidas como los principales detonantes.

Los sondeos, elaborados por Somos Votantes y Somos PAC y presentados este viernes en una rueda de prensa virtual, revelaron que una mayoría de electores latinos responsabiliza al Partido Republicano de la frustración económica que viven, especialmente por el aumento del costo de vida y el estancamiento de los salarios.

Esto ha provocado que el índice de popularidad del presidente alcanzase en el último trimestre del año su punto más bajo.

Las encuestas situaron en -26 puntos la popularidad de Trump, en comparación con el -12 que registraba en febrero, y reveló que tanto la aprobación de su gestión (-28), como de su manejo de la economía (-30) se ha hundido desde principios de año.

El mandatario neoyorquino ha perdido el apoyo de grupos de votantes clave: los independientes se han vuelto completamente reacios, el rechazo crece entre los jóvenes, y los hombres latinos -que jugaron un papel decisivo para su victoria en 2024- también se están distanciando de Trump.

"No se trata sólo de un mal trimestre para Trump entre los votantes latinos; sino de un colapso documentado que lleva un año y cuyo final no se vislumbra", ha dicho la fundadora y presidenta de Somos Votantes y Somos PAC, Melissa Morales.

Trump, lejos de la realidad

Según los electores, las decisiones de Trump muestran una gran desconexión de la realidad. Si bien uno de cada dos votantes latinos creen que la inflación y el costo de vida deben ser una prioridad para el presidente, apenas un 14 % cree que él y su partido están enfocados en ello.

En este sentido, una de las medidas más celebradas por la Administración Trump, los aranceles al resto de países, son vistos por la población latina como "un gran lastre", con dos de cada tres encuestados asegurando que les perjudica al aumentar los precios.

Asimismo, un 68 % de los votantes hispanos consideró que la situación de la economía estadounidense es "mala", y un 63 % cree que está empeorando.

Estados Unidos celebra en 2026 las elecciones de medio mandato, en las que se renueva por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

El desencanto de los latinos con Trump y el Partido Republicano, que actualmente posee la mayoría en ambas cámaras, podría provocar un vuelco electoral.

La publicación de estos sondeos tuvo lugar en una rueda de prensa en la que además la organización American for Tax Fairness (ATF) divulgó un estudio que reveló que casi cinco millones de personas, entre ellos un millón de latinos, podrían perder su seguro médico si se acaban a finales del año los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés), la reforma sanitaria aprobada en 2010 bajo el presidente Barack Obama.