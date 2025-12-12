Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece el presidente, Donald Trump, rodeado de mujeres así como una de unos preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio.

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

Donald Trump junto a Jeffrey EpsteinOversightDems

Además del mandatario, en el archivo también aparece el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, posa en una fotografía junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine MaxwellOversightDems

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y una de las figuras más influyentes de la ultraderecha estadounidense, y el empresario Richard Branson, también aparecen en algunas fotos.

También se han publicado imágenes de un cuenco en el que se venden preservativo con la cara de Trump en los que está escrito "soy enorme" por 4,5 dólares y diferentes juguetes sexuales que se encontraban en la mansión de Epstein.

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95,000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

"Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!", demandaron.

El Congreso aprobó el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.

Esta norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

En los últimos días, tres jueces federales han permitido la publicación de documentos judiciales relacionados con los casos de ambos.