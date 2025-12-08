Donald Trump: Europa va por muy mal camino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que Europa va "por muy mal camino", en un ataque días después de que Washington publicó su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva.

Trump arremetió contra una "desagradable" multa de 140 millones de dólares que impuso la Unión Europea a la red social X del magnate tecnológico Elon Musk, aunque admitió que no sabía mucho al respecto.

"Europa tiene que tener mucho cuidado. (Ellos) están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

"Es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Están tomando muy mal camino", agregó el republicano.

Los comentarios del mandatario ocurren después de las críticas consignadas en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada la semana pasada, que consideró a Europa como sobrerregulada y señaló que enfrenta la "desaparición de la civilización" debido a la migración.

En un lenguaje que no es habitual para referirse a sus aliados, la estrategia dice que la administración de Trump estaría "cultivando la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas".

Trump y los europeos también están cada vez más en desacuerdo sobre los planes de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, porque temen que Washington pretenda forzar a Kiev a ceder territorio a Rusia.

El Kremlin saludó los cambios en la estrategia de Trump, y el sábado un funcionario dijo que era "en gran medida consistente" con la visión de Rusia.

La posición de Trump hacia Europa refleja la de Musk, el exaliado del presidente, quien ha expresado repetidamente declaraciones incendiarias sobre la migración en la UE.

Musk dijo después de que X fuera multado por violar las normas digitales de la UE que el bloque debería ser "abolido". Bruselas desestimó sus declaraciones como "completamente locas".