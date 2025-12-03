Pete Hegseth se enfrenta a fuerte escrutinio del Congreso por choques con barcos

Pete Hegseth apenas superó un agotador proceso de confirmación en el Senado para convertirse en secretario de Defensa a principios de este año, enfrentándose a legisladores que desconfiaban del presentador del canal Fox News y eran escépticos sobre su capacidad, temperamento e idoneidad para el cargo.

Apenas tres meses después, rápidamente se vio envuelto en el caso Signalgate, cuando él y otros altos funcionarios estadounidenses utilizaron la popular aplicación de mensajería Signal para discutir los ataques militares pendientes en Yemen .

Y ahora, en lo que podría ser el momento más decisivo de su carrera hasta la fecha, Hegseth se enfrenta a cuestionamientos sobre el uso de la fuerza militar después de que, según informes, un equipo de operaciones especiales atacara a los sobrevivientes de un ataque a un supuesto barco narcotraficante frente a las costas de Venezuela. Algunos legisladores y expertos legales afirman que el segundo ataque habría violado las leyes de los conflictos armados.

"Estos son cargos graves y esa es la razón por la que vamos a tener una supervisión especial", dijo el senador Roger Wicker de Mississippi, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado.

El escrutinio en torno al estilo de liderazgo desmedido de Hegseth está sacando a la luz el descontento acumulado desde hace tiempo en el Congreso por la decisión del presidente Donald Trump de dirigir las fuerzas armadas estadounidenses. Y plantea un momento potencialmente crucial para Hegseth, ya que los comités del Congreso que supervisan las fuerzas armadas inician una investigación ante las crecientes peticiones de los senadores demócratas para su renuncia.

Hegseth prometió una "cultura guerrera", pero los legisladores no están de acuerdo

Desde que trabajó para convertirse en secretario de Defensa, Hegseth ha prometido traer una "cultura guerrera" al departamento más poderoso y costoso del gobierno de Estados Unidos, desde cambiarle el nombre a Departamento de Guerra hasta esencialmente descartar las reglas que rigen cómo se comportan los soldados cuando hay vidas en juego.

El martes, Hegseth citó la "niebla de guerra" al defender el segundo ataque, afirmando que hubo explosiones e incendios y que no vio supervivientes en el agua cuando se ordenó y lanzó el segundo ataque. Criticó a quienes cuestionaban sus acciones como parte del problema.

Sin embargo, el enfoque de la operación estuvo en línea con la dirección del ejército bajo el mando de Hegseth, un ex oficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército, parte de la generación posterior al 11 de septiembre, que fue desplegado en Irak y Afganistán y obtuvo Estrellas de Bronce.

Durante un discurso pronunciado en septiembre, le dijo a una inusual reunión de altos mandos militares, a quienes había convocado desde todos los rincones del mundo en la base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia, que no deberían “luchar con reglas de combate estúpidas”.

“Desatamos las manos de nuestros combatientes para intimidar, desmoralizar, perseguir y matar a los enemigos de nuestro país”, dijo. “No más reglas de combate políticamente correctas y autoritarias, solo sentido común, máxima letalidad y autoridad para los combatientes”.

Pero ahora los legisladores y los expertos militares y legales dicen que el ataque del 2 de septiembre raya en una acción militar ilegal.

"Alguien tomó una decisión terrible. Alguien debe rendir cuentas", dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, quien en enero mantuvo su apoyo a Hegseth hasta momentos antes de emitir un voto crucial para su confirmación.

“Puede que el Secretario de Estado, presentador de un programa de entrevistas, haya estado envuelto en la 'niebla de la guerra', pero eso no cambia el hecho de que se trató de una ejecución extrajudicial que constituye un asesinato o un crimen de guerra”, declaró el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland. “Debe dimitir”.

El representante Don Bacon, republicano que sirvió 30 años en la Fuerza Aérea y terminó su carrera con el rango de general de brigada, dijo que no le ha gustado el liderazgo de Hegseth. "No creo que estuviera a la altura", dijo Bacon.

¿Mantendrá Hegseth el apoyo de Trump?

Trump, republicano, ha apoyado en gran medida a su secretario de Defensa, uno de los cargos más importantes del gabinete. Pero las decisiones de Wicker, junto con el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, de Alabama, y los principales demócratas de los comités, de abrir investigaciones ofrecen un raro ejemplo de cómo el Congreso se reafirma y ejerce su autoridad para supervisar la administración Trump.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune , RS.D., quien guió la nominación del secretario de Defensa hasta su confirmación, dijo que los ataques a los barcos están dentro de la autoridad de Trump como comandante en jefe, y señaló que Hegseth sirve a voluntad del presidente.

"En este momento no tengo una evaluación del secretario", dijo Thune a principios de semana. "Otros pueden hacer esas evaluaciones".

Pero Hegseth también tiene fuertes aliados en el Capitolio, y aún no está claro hasta qué punto los republicanos estarían realmente dispuestos a oponerse al presidente, especialmente cuando han pasado el primer año de su administración cediendo a sus diversas demandas.

El vicepresidente J. D. Vance , quien emitió un inusual voto decisivo para confirmar a Hegseth, lo ha defendido enérgicamente en el ataque. Y el senador Eric Schmitt, otro aliado cercano de Trump, desestimó las críticas a Hegseth como "absurdas" y parte de un intento de socavar el enfoque de Trump en Centroamérica y Sudamérica.

"No forma parte de la élite de Washington", dijo Schmitt, republicano por Missouri. "No es un experto que la gente pensara que Trump iba a elegir. ... Y por eso, y por otras razones, simplemente no les gusta".

La tensión entre algunos legisladores republicanos y el Pentágono ha ido en aumento durante meses. El Capitolio ha mostrado su indignación por las recientes medidas para restringir la comunicación de los funcionarios de defensa con los legisladores y la lentitud de la información sobre la campaña de Trump para destruir barcos que transportan drogas frente a las costas de Venezuela.

Mientras defiende su cargo, Hegseth ha hablado con Wicker y Rogers, los principales legisladores que supervisan las fuerzas armadas. Rogers se mostró "satisfecho" con Hegseth después de esa conversación, mientras que Wicker afirmó haberle comunicado a Hegseth que le gustaría que testificara ante el Congreso.

Al principio, Hegseth intentó desestimar el informe inicial sobre el ataque publicando una foto del personaje de dibujos animados Franklin la Tortuga disparando contra un barco desde un helicóptero, pero eso sólo aumentó las críticas hacia él y enfureció a los legisladores que sentían que no estaba tomando las acusaciones en serio.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, calificó a Hegseth como una "vergüenza nacional" y agregó que la publicación en las redes sociales de la tortuga de dibujos animados por parte del secretario de Defensa es "algo que ningún líder serio pensaría jamás en hacer".

¿Qué información recibirá el Congreso?

A finales de esta semana, los presidentes de los comités de las fuerzas armadas, junto con los principales demócratas de dichos comités, escucharán el testimonio privado del vicealmirante de la Marina Frank "Mitch" Bradley, quien, según la Casa Blanca, ordenó el segundo ataque contra los sobrevivientes.

Los republicanos han tenido cuidado de no emitir un juicio sobre el ataque hasta que completen su investigación, pero los demócratas dicen que estos problemas con Hegseth se veían venir desde hace tiempo.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, recordó la tumultuosa audiencia de confirmación de Hegseth , en la que se plantearon problemas con su gestión de organizaciones sin fines de lucro, así como acusaciones de agresión y abuso sexual, y consumo de alcohol en el trabajo. Hegseth había prometido no consumir alcohol si era confirmado.

“No cambias de repente tu nivel de juicio ni tu carácter cuando te confirman como secretario de Defensa”, dijo Kaine. “Al contrario, lo que ha formado parte de tu carácter se vuelve mucho más grave y existencial”.