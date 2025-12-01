Mangione intenta excluir pruebas de su juicio por el asesinato de director ejecutivo

Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado de asesinar a Brian Thompson, ejecutivo de la compañía de seguros de salud UnitedHealthcare, acudió este lunes a una audiencia en Nueva York en la que se mostraron por primera vez imágenes claves de su caso, como el momento de su detención, a la vez que sus abogados buscaron en esta vista que las anotaciones de su diario y otras pruebas sean desechadas en su caso estatal por asesinato.

Sin esposas ni uniforme de preso

El acusado se sentó en el banquillo de los acusados vestido de civil con un traje gris y una camisa blanca de cuadros y no con el uniforme de preso del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en el que se encuentra detenido, como sucedió en ocasiones anteriores.

Entró a la sala del tribunal con las manos esposadas, pero un oficial del tribunal le quitó las esposas al llegar a la mesa de la defensa, tal y como habían pedido sus abogados.

Cuando los fotógrafos entraron durante unos minutos a la sala del Tribunal de Manhattan, el joven no dudó en mostrar una sonrisa a las cámaras mientras hablaba con sus abogados.

Debido a problemas técnicos, la audiencia empezó con retraso, tiempo en el que el acusado echó la vista para atrás para ver quién estaba presente en la sala.

El 'fandom' que rodea a Mangione

El recinto estaba repleto de periodistas, así como de seguidores de Mangione, la mayoría mujeres jóvenes vestidas de verde y con camisetas con la cara de él o mensajes a favor de su libertad, como: "Sin orden judicial, no es un registro. Es una violación. Luigi Mangione tiene derecho a un juicio justo".

El verde no es casualidad, es un guiño al personaje del fontanero bigotudo del videojuego 'Super Mario Brothers', que también se llama Luigi y se ha convertido en un nexo con el caso de Mangione en las redes sociales.

Durante el transcurso de la audiencia, Mangione tomó notas y miró los monitores para ver las pruebas que se discutían, incluso cuando se reprodujeron las imágenes del momento en el que un hombre disparó a Thompson con una pistola.

Este año, el acusado se ha declarado inocente de los cargos federales -que de ser declarado culpable, podría resultar en una condena de entre 25 años y cadena perpetua- y estatales -por los cuales podría enfrentar la pena de muerte- relacionados con el homicidio. Ninguno de los dos juicios ha sido programado aún.

Material inédito

En la audiencia del lunes, la fiscalía mostró también el video de vigilancia dentro del McDonald's en el que fue detenido, y reprodujo el audio de la llamada de emergencia al 911 que realizó la gerente del restaurante de comida rápida.

"Hay un cliente aquí del que otros clientes sospechaban y se parece al asesino del director ejecutivo de Nueva York", se escucha decir al gerente, que añade que lo único que se le veían eran "las cejas".

Mangione fue arrestado en un McDonald's de Pensilvania en diciembre de 2024 sin mostrar resistencia, tras una búsqueda de cinco días después de que Thompson, de 50 años, recibiera un disparo mortal.

Durante el arresto, las fuerzas del orden recuperaron varias pruebas de la mochila del acusado que, según las autoridades, lo vinculan con el asesinato.

Los abogados de Mangione argumentan que la policía registró su mochila ilegalmente sin orden judicial, por lo que esa prueba debería ser excluida del caso estatal. Razón por la que se está produciendo esta audiencia.

Entre las pruebas que la defensa de Mangione quiere excluir se encuentran: una pistola de 9 mm y una libreta en la que, según la fiscalía, describió su intención de "atacar" a un ejecutivo de seguros médicos.

La policía no solicitó una orden de registro para la mochila hasta más tarde esa noche, unas siete horas después de abrirla por primera vez, según la defensa.

Incluso si el juez falla a favor de Mangione, la fiscalía tiene pruebas de su ADN o huellas dactilares en varios objetos desechados por el tirador cerca de la escena del crimen, según documentos judiciales.

Los abogados del acusado también solicitaron la supresión de cualquier declaración que Mangione hubiera hecho a las autoridades antes de su extradición a Nueva York el 19 de diciembre, alegando que los agentes no le informaron adecuadamente sobre sus derechos.

Esta audiencia podría durar más de una semana, lo que significa que se extendería hasta el aniversario del asesinato de Thompson, el jueves.