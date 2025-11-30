Trump confirma que tuvo una conversación telefónica con Maduro

Donald Trump confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien lo acusa de usar la lucha antidrogas como pretexto para desplegar importantes recursos militares en el Caribe con el objetivo de derrocarlo.

Washington afirma que Maduro encabeza un supuesto cártel de la droga. Entre las fuerzas que ha desplegado desde septiembre se encuentra el portaaviones más grande del mundo, lo cual ha aumentado las tensiones con Caracas.

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo el presidente estadounidense sobre la conversación que mantuvo con Maduro, de la cual el diario The New York Times fue el primero en informar.

Trump intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela este fin de semana al advertir el sábado que el espacio aéreo de ese país debería considerarse "cerrado".

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto".

"Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse", dijo este domingo a CNN el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armados del Senado estadounidense. "Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país".

Al ser preguntado si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: "No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".