El Pentágono anuncia el envío de 500 militares más a Washington tras tiroteo

Estados Unidos desplegará 500 militares adicionales en Washington tras el ataque a tiros en el que dos miembros de la Guardia Nacional fueron heridos en la ciudad, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles durante una visita a República Dominicana.

"Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa", dijo Hegseth.

El incremento planeado de tropas elevará a más de 2,500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense.

