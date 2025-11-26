Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EE.UU.

El Pentágono anuncia el envío de 500 militares más a Washington tras tiroteo

Miembros de la Guardia Nacional caminan por una zona acordonada tras un tiroteo en el centro de Washington, el 26 de noviembre de 2025

Miembros de la Guardia Nacional caminan por una zona acordonada tras un tiroteo en el centro de Washington, el 26 de noviembre de 2025Brendan SMIALOWSKI/AFP

Agencia AFP

Estados Unidos desplegará 500 militares adicionales en Washington tras el ataque a tiros en el que dos miembros de la Guardia Nacional fueron heridos en la ciudad, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles durante una visita a República Dominicana.

"Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa", dijo Hegseth.

El incremento planeado de tropas elevará a más de 2,500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense.

Noticia en desarrollo.

