Trump se reúne con alcalde electo de Nueva York y promete ayudarlo

El presidente estadounidense Donald Trump (D) estrecha la mano del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de noviembre de 2025.

El presidente estadounidense Donald Trump (D) estrecha la mano del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de noviembre de 2025.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump prometió el viernes que su administración trabajará con el próximo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, para mejorar la vida de los residentes de la capital financiera de Estados Unidos.

"Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", dijo Trump después de una reunión en la Casa Blanca que Mamdani describió como "muy productiva".

