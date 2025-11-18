Senado de EEUU aprueba el proyecto de ley para publicar archivos de caso Epstein

El Senado estadounidense aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que obliga a las autoridades a hacer públicos archivos del caso del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, horas después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes.

Los senadores utilizaron un procedimiento especial para que el texto fuera considerado aprobado de forma automática, sin debates y sin enmiendas. La propuesta de ley será enviada al despacho de Donald Trump para su promulgación.