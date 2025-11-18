Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Senado de EEUU aprueba el proyecto de ley para publicar archivos de caso Epstein

Los senadores utilizaron un procedimiento especial para que el texto fuera considerado aprobado de forma automática, sin debates y sin enmiendas. La propuesta de ley será enviada al despacho de Donald Trump para su promulgación.

Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El Senado estadounidense aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que obliga a las autoridades a hacer públicos archivos del caso del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, horas después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes.

