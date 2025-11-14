Trump pide al FBI investigar presuntos vínculos entre Epstein y Bill Clinton

El presidente Donald Trump pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen presuntos vínculos entre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Bill Clinton, anunció el viernes en su red social Truth Social.

Días después de la publicación de correos electrónicos del propio Epstein que comprometen a Trump en este caso, el presidente estadounidense nombra también al exsecretario de Finanzas Larry Summers, al inversor y empresario Reid Hoffman, al banco JP Morgan Chase y a "muchas otras personas e instituciones".