Tormentas solares generan coloridas auroras boreales que se ven mucho más lejos de los polos

Tormentas solares generaron coloridas auroras boreales en lugares inesperados en Estados Unidos el martes por la noche, y podrían ocurrir más.

Meteorólogos espaciales confirmaron que las tormentas alcanzaron niveles severos el martes, desencadenando vibrantes auroras que se alcanzaron a ver en estados del sur, como Kansas, Colorado y Texas.

Hubo algunos impactos en las comunicaciones GPS y la red eléctrica, expresó Shawn Dahl de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) en un video publicado en X.

En los últimos días, el Sol ha emitido varias explosiones de energía llamadas eyecciones de masa coronal. Dos han llegado a la Tierra, y al menos una más está en camino y podría llegar en algún momento el miércoles.

Los expertos piensan que esta explosión solar podría ser la más energética de las tres y han emitido una alerta de tormenta severa. Qué tan brillantes sean las auroras y qué tan al sur sean visibles dependerá de cuándo llegue la explosión y cómo interactúe con el campo magnético y la atmósfera de la Tierra.

Cómo ocurren las auroras boreales

El Sol se encuentra en la fase máxima de su ciclo de actividad de 11 años, lo que hace que las exhibiciones de luz sean más comunes y extendidas. Las coloridas auroras boreales han decorado cielos nocturnos en lugares inesperados y los expertos en clima espacial dicen que aún hay más auroras por venir.

Las llamadas luces del norte y del sur son comúnmente visibles cerca de los polos. Pero los observadores dicen que las luces están llegando más adentro de Estados Unidos y Europa porque el Sol está pasando por un cambio importante. Cada 11 años, sus polos magnéticos cambian de lugar, causando giros y enredos magnéticos en la transición.

El año pasado, la tormenta geomagnética más fuerte en dos décadas golpeó la Tierra, produciendo exhibiciones de luz en todo el hemisferio norte. Y poco después, una poderosa tormenta solar deslumbró a los observadores del Círculo Ártico cuando luces danzantes aparecieron en lugares inesperados, incluidos Alemania, Reino Unido, Nueva Inglaterra y Nueva York.

Se espera que el brote activo del Sol dure al menos hasta finales de este año y pasarán meses antes de saber cuándo la actividad solar alcanzará su pico, según la NASA y la NOAA.

Cómo afectan las tormentas solares a la Tierra

Las tormentas solares pueden traer más que luces coloridas a la Tierra.

Cuando veloces partículas y plasma chocan con el campo magnético de la Tierra, se llega a interrumpir temporalmente la corriente eléctrica. El clima espacial también puede causar interferencia en el tráfico aéreo que se controla por radio y satélites en órbita. Las tormentas severas son capaces de alterar otras comunicaciones por radio y GPS.

En 1859, una severa tormenta solar desencadenó auroras tan al sur como Hawái y prendió fuego a líneas de telégrafo, en un evento inusual. Y una tormenta solar de 1972 pudo haber detonado minas magnéticas estadounidenses en el mar frente a la costa de Vietnam.

Los expertos en clima espacial no pueden predecir una tormenta solar con meses de anticipación. En cambio, alertan a las partes relevantes para que se preparen en los días previos a que una explosión solar golpee la Tierra.

Cómo ver auroras

Los pronósticos de auroras boreales se pueden encontrar en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en una aplicación de pronóstico de auroras.

Es recomendable observarlas desde un área tranquila y oscura, lejos de las luces de la ciudad, como un parque o bosque. Y verifique el pronóstico del tiempo porque las nubes pueden tapar el espectáculo por completo.