Senado de EEUU da primer paso para poner fin al cierre gubernamental

El Senado dio el primer paso para poner fin al cierre del gobierno el domingo después de que un grupo de demócratas moderados acordara proceder sin una extensión garantizada de los subsidios de atención médica, lo que enfureció a muchos en su grupo parlamentario que dicen que los estadounidenses quieren que continúen la lucha.

En una votación de prueba, la primera de una serie de maniobras procedimentales necesarias, el Senado votó 60-40 a favor de avanzar hacia la aprobación de una legislación de compromiso para financiar al gobierno y celebrar una votación posterior sobre la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que vencen el 1 de enero. La aprobación final podría demorarse varios días si los demócratas se oponen y retrasan el proceso.

El acuerdo no garantiza la prórroga de los subsidios sanitarios, como han exigido los demócratas durante casi seis semanas. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, votó en contra de la aprobación del paquete, junto con todos sus colegas demócratas, salvo ocho.

Un grupo de tres exgobernadores —la senadora de Nuevo Hampshire Jeanne Shaheen, la senadora de Nuevo Hampshire Maggie Hassan y el senador independiente Angus King de Maine— rompieron el estancamiento de seis semanas el domingo cuando acordaron votar para impulsar tres proyectos de ley bipartidistas de gastos anuales y extender el resto de la financiación del gobierno hasta finales de enero a cambio de una votación a mediados de diciembre sobre la extensión de los créditos fiscales para la atención médica.

El acuerdo también incluye la reversión de los despidos masivos de trabajadores federales por parte de la administración Trump desde que comenzó el cierre el 1 de octubre y garantizaría que los trabajadores federales reciban el pago retroactivo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, respaldó rápidamente el acuerdo y convocó a una votación inmediata para iniciar el proceso de aprobación, mientras el cierre del gobierno continuaba interrumpiendo vuelos en todo el país , poniendo en peligro la asistencia alimentaria para millones de estadounidenses y dejando a los trabajadores federales sin sueldo.

“El momento de actuar es ahora”, dijo Thune.

Al regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche tras asistir a un partido de fútbol, el presidente Donald Trump no dijo si respaldaba el acuerdo. Pero sí comentó: «Parece que nos acercamos al fin del cierre del gobierno».

Cinco demócratas cambian su voto

Además de Shaheen, King y Hassan, el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, estado que alberga a decenas de miles de empleados federales, también votó a favor de seguir adelante con el acuerdo. El senador Dick Durbin de Illinois, segundo demócrata de mayor rango, el senador John Fetterman de Pensilvania y las senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen de Nevada también votaron a favor.

Los moderados esperaban que un mayor número de demócratas votara con ellos, ya que entre 10 y 12 senadores demócratas habían participado en las negociaciones. Pero al final, solo cinco demócratas cambiaron su voto, justo el número que necesitaban los republicanos. King, Cortez Masto y Fetterman ya habían votado a favor de la reapertura del gobierno desde el 1 de octubre.

La votación se retrasó momentáneamente el domingo por la noche cuando tres senadores republicanos conservadores, Mike Lee de Utah, Rick Scott de Florida y Ron Johnson de Wisconsin, quienes suelen criticar los proyectos de ley de gastos, se abstuvieron de votar y se reunieron con Thune al fondo del hemiciclo. Finalmente votaron a favor tras hablar con Trump, según declaró Lee.

Otro republicano, el senador John Cornyn de Texas, tuvo que volar de regreso desde Texas para emitir el crucial voto número 60.

Schumer vota no

Después de que los demócratas se reunieran durante más de dos horas para discutir la propuesta, Schumer dijo que no podía apoyarla “de buena fe”.

Schumer, quien recibió fuertes críticas de su partido en marzo cuando votó a favor de mantener el gobierno abierto, dijo que los demócratas ahora han “dado la voz de alarma” sobre la atención médica.

“No abandonaremos la lucha”, dijo.

El senador independiente Bernie Sanders de Vermont, que forma parte del grupo parlamentario demócrata, dijo que abandonar la lucha era un “error terrible”.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, coincidió, afirmando que en las elecciones de la semana pasada la gente votó abrumadoramente por los demócratas “para instar a los demócratas a mantenerse firmes”.

Un acuerdo bipartidista

Los demócratas votaron catorce veces en contra de la reapertura del gobierno, exigiendo la extensión de los créditos fiscales que hacen que la cobertura médica sea más asequible bajo la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act). Los republicanos afirmaron que no negociarían en materia de salud, pero los líderes del Partido Republicano han estado trabajando discretamente con el grupo de moderados a medida que se perfilaban los contornos de un acuerdo.

El acuerdo incluye proyectos de ley bipartidistas elaborados por el Comité de Asignaciones del Senado para financiar diversas áreas del gobierno, como la ayuda alimentaria, los programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras. El resto de la financiación se prorrogaría hasta finales de enero, lo que daría a los legisladores más de dos meses para finalizar los proyectos de ley de gastos adicionales.

El acuerdo permitiría reincorporar a los empleados federales que recibieron avisos de reducción de personal o despido y reembolsar a los estados que utilizaron sus propios fondos para mantener en funcionamiento los programas federales durante el cierre del gobierno. Además, los protegería contra futuras reducciones de personal hasta enero y garantizaría que los empleados federales recibieran su salario una vez finalizado el cierre.

Los demócratas de la Cámara de Representantes responden

Los demócratas de la Cámara de Representantes criticaron rápidamente al Senado.

El representante de Texas, Greg Casar, presidente del Caucus Progresista del Congreso, dijo que un acuerdo que no reduzca los costos de la atención médica es una “traición” a millones de estadounidenses que cuentan con que los demócratas luchen.

“Aceptar solo una promesa vacía de los republicanos no es un compromiso, es una capitulación”, dijo Casar en una publicación en X. “Millones de familias pagarían las consecuencias”.

La representante Angie Craig de Minnesota publicó que “si la gente cree que esto es un 'negocio', tengo un puente que venderles”.