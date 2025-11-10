Cámara de Representantes volverá a Washington para votar sobre el acuerdo de cierre del Gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el lunes que los legisladores de la Cámara deberían comenzar a regresar a Washington “ahora mismo” después de que un pequeño grupo de demócratas del Senado rompiera un estancamiento de 40 días la noche del domingo y votara con los republicanos para seguir adelante con una legislación que pondría fin al cierre del gobierno.

Aún no se sabe cuándo el Senado votará la legislación definitiva. Sin embargo, Johnson afirmó que la “pesadilla por fin está llegando a su fin” después de que el Senado votara 60-40 a favor de considerar un proyecto de ley de compromiso para financiar al gobierno.

“Tenemos que hacerlo lo más rápido posible”, dijo Johnson en una rueda de prensa. Ha mantenido a la Cámara de Representantes en receso desde mediados de septiembre, cuando esta aprobó un proyecto de ley para continuar con la financiación del gobierno.

Tras semanas de negociaciones, los demócratas moderados del Senado acordaron reabrir el gobierno sin una prórroga garantizada de los subsidios sanitarios, lo que enfureció a muchos de sus miembros que exigían que los republicanos negociaran con ellos los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act) que expiran el 1 de enero.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, del Partido Republicano (RSD), prometió una votación a mediados de diciembre sobre los subsidios, pero no había ninguna garantía de éxito.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, votó en contra de seguir adelante con el paquete, junto con todos sus colegas demócratas, excepto ocho.

“No abandonaremos la lucha”, dijo Schumer, y agregó que los demócratas ahora han “dado la voz de alarma” sobre la atención médica.

El fin del cierre administrativo podría demorarse aún varios días si algún senador se opone y prolonga el proceso. Thune seguía resolviendo las inquietudes dentro de su bancada republicana sobre ciertas disposiciones de los proyectos de ley de gastos subyacentes.

Uno de esos republicanos, el senador de Kentucky Rand Paul, había amenazado con oponerse a una disposición defendida por su colega de su mismo estado, el senador Mitch McConnell, para impedir la venta de algunos productos a base de cáñamo.

Thune dijo que espera que la aprobación final del proyecto de ley del Senado se produzca en “horas, no en días”.

“El pueblo estadounidense ha sufrido durante demasiado tiempo. No alarguemos innecesariamente este proyecto de ley”, dijo.

El presidente Donald Trump no ha dicho si lo firmará, pero declaró a los periodistas en la Casa Blanca el domingo por la noche que “parece que nos estamos acercando al fin del cierre del Gobierno”.

Cinco demócratas cambian su voto

Un grupo de tres exgobernadores —la senadora de Nuevo Hampshire Jeanne Shaheen, la senadora de Nuevo Hampshire Maggie Hassan y el senador independiente Angus King de Maine— rompieron el estancamiento de seis semanas el domingo cuando acordaron votar a favor de tres proyectos de ley bipartidistas de gastos anuales y extender el resto de la financiación del Gobierno hasta finales de enero.

La legislación incluye la reversión de los despidos masivos de trabajadores federales realizados por la administración Trump desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. También protege a los trabajadores federales contra nuevos despidos hasta enero y garantiza que se les pague una vez que finalice el cierre.

Además de Shaheen, King y Hassan, el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, estado que alberga a decenas de miles de empleados federales, también votó a favor de seguir adelante con el acuerdo. El senador Dick Durbin de Illinois, segundo demócrata de mayor rango, el senador John Fetterman de Pensilvania y las senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen de Nevada también votaron a favor.

Los moderados esperaban que un mayor número de demócratas votara con ellos, ya que entre 10 y 12 senadores demócratas habían participado en las negociaciones. Pero al final, solo cinco cambiaron su voto: justo el número que necesitaban los republicanos. King, Cortez Masto y Fetterman ya habían votado a favor de la reapertura del Gobierno desde el 1 de octubre.

El acuerdo incluye proyectos de ley bipartidistas elaborados por el Comité de Asignaciones del Senado para financiar partes del Gobierno: ayuda alimentaria, programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras cosas.

Los demócratas califican la votación de “error”.

Schumer, quien recibió fuertes críticas de su partido en marzo cuando votó a favor de mantener el Gobierno abierto, dijo que no podía “de buena fe” apoyarlo después de reunirse con su grupo parlamentario durante más de dos horas el domingo.

El senador independiente Bernie Sanders de Vermont, que forma parte del grupo parlamentario demócrata, afirmó que abandonar la lucha era un “error terrible”. El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, coincidió, señalando que los votantes que apoyaron abrumadoramente a los demócratas en las elecciones de la semana pasada les estaban instando a “mantenerse firmes”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes criticaron rápidamente al Senado.

El representante de Texas, Greg Casar, presidente del Caucus Progresista del Congreso, dijo que un acuerdo que no reduzca los costos de la atención médica es una “traición” a millones de estadounidenses que cuentan con que los demócratas luchen.

Otros mostraron su apoyo a Schumer. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, había criticado a Schumer en marzo tras su voto a favor de mantener el Gobierno en funcionamiento. Sin embargo, el lunes elogió al líder de la minoría demócrata en el Senado y expresó su respaldo a su gestión durante el cierre del Gobierno.

“El pueblo estadounidense sabe que estamos del lado correcto en esta lucha”, dijo Jeffries el lunes, refiriéndose a los resultados de las elecciones del martes.

Se avecina un debate sobre la atención médica

No está claro si ambos partidos lograrán llegar a un acuerdo sobre los subsidios a la atención médica antes de la votación prometida para diciembre en el Senado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, ha declarado que no se comprometerá a someter el tema a votación en su cámara.

El lunes, Johnson dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes siempre han estado abiertos a votar para reformar lo que él llamó la “ley de atención médica inasequible”, pero nuevamente no dijo si votarían sobre los subsidios.

Algunos republicanos han dicho que están dispuestos a prorrogar los créditos fiscales de la era del COVID-19, ya que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero también quieren nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios y argumentan que el dinero de los impuestos para los planes debería canalizarse a través de los individuos.

Otros republicanos, incluido Trump, han aprovechado el debate para renovar sus críticas, que llevan años formulando, a la ley y han pedido que se derogue o se reforme.