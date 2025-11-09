Tráfico aéreo de EEUU podría reducirse drásticamente en Acción de Gracias si persiste cierre

El tráfico aéreo en Estados Unidos podría “reducirse drásticamente” si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la temporada alta de viajes por el Día de Acción de Gracias, advirtió el domingo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La Administración Federal de Aviación ordenó la semana pasada recortes de vuelos en los aeropuertos más concurridos del país, ya que algunos controladores de tráfico aéreo, que llevan casi un mes sin cobrar, han dejado de presentarse a trabajar.

Las reducciones comenzaron el viernes en un 4% y aumentarán al 10% para el 14 de noviembre. Estarán vigentes desde las 6 am hasta las 10 pm hora local y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

El domingo, hasta la 1:30 p. m. (hora del este), se cancelaron más de 1700 vuelos y se registraron retrasos en casi 5000, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Esto se suma a las más de 1500 cancelaciones del sábado.

El aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tuvo la mayor cantidad de cancelaciones el domingo, con 173, seguido por el aeropuerto internacional Newark Liberty de Nueva Jersey, con 115.

La FAA dijo que la escasez de personal en los aeropuertos de Newark y LaGuardia en Nueva York estaba provocando retrasos promedio en las salidas de aproximadamente 75 minutos.

El aeropuerto metropolitano del condado de Wayne de Detroit, en Michigan, estaba prácticamente vacío el domingo por la mañana, con tiempos de espera mínimos en los controles de seguridad, mientras que los retrasos y las cancelaciones llenaban los paneles de salidas y llegadas.

Duffy ha dicho que podrían ser necesarios recortes de vuelos adicionales, quizás hasta un 20%, especialmente después de que los controladores no reciban sueldo por segundo período de pago consecutivo.

“Cada día hay más controladores que no vienen a trabajar, cuanto más tiempo pasan sin cobrar”, dijo Duffy a “Fox News Sunday”.

Y preparó a los estadounidenses para lo que podrían enfrentar durante las ajetreadas vacaciones de Acción de Gracias .

“Si miro hacia dentro de dos semanas, a medida que nos acercamos a los viajes por el Día de Acción de Gracias, creo que lo que va a suceder es que los viajes aéreos se reducirán drásticamente, ya que todo el mundo querrá viajar para ver a sus familias”, dijo Duffy.

Con “muy pocos” controladores trabajando, “habrá unos pocos vuelos despegando y aterrizando” y miles de cancelaciones, dijo.

“Esto va a generar una gran disrupción. Creo que muchos estadounidenses estarán furiosos. Creo que debemos ser honestos sobre hacia dónde se dirige esto. No va a mejorar”, dijo Duffy. “Empeorará hasta que se les pague a estos controladores aéreos”.

El gobierno lleva años sufriendo escasez de controladores aéreos, y varias administraciones presidenciales han intentado convencer a los controladores en edad de jubilación para que permanezcan en sus puestos. Duffy afirmó que el cierre del gobierno ha agravado el problema, lo que ha llevado a algunos controladores aéreos a adelantar su jubilación.

“Se jubilan hasta 15 o 20 al día”, dijo Duffy en CNN.

Duffy dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le envió un mensaje de texto ofreciéndole prestar controladores de tráfico aéreo militares, pero no está claro si el personal está certificado para trabajar en sistemas civiles.

Duffy negó las acusaciones demócratas de que las cancelaciones de vuelos son una táctica política, afirmando que eran necesarias debido al aumento de incidentes que casi terminan en tragedia debido a un sistema sobrecargado.

“Necesitaba tomar medidas para proteger a la gente”, dijo Duffy. “Estoy haciendo lo que puedo en este lío que los demócratas me han dejado en el regazo”.

Airlines for America, una asociación comercial que representa a las aerolíneas estadounidenses, dijo que las demoras relacionadas con la falta de personal de control de tráfico aéreo superaron las 3.000 horas el sábado, la cifra más alta desde el cierre, y que los problemas de personal contribuyeron al 71% del tiempo de demora.

Según Airlines for America, entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre, la escasez de controladores aéreos ha afectado a más de 4 millones de pasajeros en aerolíneas estadounidenses.