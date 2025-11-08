EEUU saca al presidente sirio de lista de promotores del terrorismo

Estados Unidos sacó formalmente el viernes al presidente sirio Ahmed al Sharaa de una lista negra de terrorismo, días antes de que el exyihadista realice una visita histórica a Washington.

La medida anunciada por el Departamento de Estado era ampliamente esperada, ya que Sharaa coopera con Estados Unidos, y se produce un día después de que Washington liderara una votación del Consejo de Seguridad para eliminar las sanciones de la ONU en su contra.

"Estas acciones se están llevando a cabo en reconocimiento al progreso demostrado por el liderazgo sirio tras la salida de Bashar al Asad y más de 50 años de represión", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

A juicio de Washington, el gobierno de Sharaa estaba cumpliendo con las demandas de Estados Unidos, incluyendo trabajar para encontrar a los estadounidenses desaparecidos y eliminar cualquier arma química restante.

Sharaa, anteriormente vinculado a Al Qaida, había sido considerado un "Terrorista Global Especialmente Designado" por Estados Unidos, que llegó a ofrecer una recompensa por su captura.

Las fuerzas de Sharaa, respaldadas por Turquía y las potencias árabes del Golfo, llegaron al poder hace casi un año tras una ofensiva relámpago.

Sharaa visitará la Casa Blanca el lunes. El gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, Israel, inicialmente se opuso a los acercamientos y ha bombardeado intensamente Siria desde la caída de Al Asad con la esperanza de debilitar a su adversario histórico.