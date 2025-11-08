Dominicanos varados en Estados Unidos tras más de 1,000 vuelos cancelados en segundo día de recortes

Las aerolíneas estadounidenses volvieron a cancelar más de 1.000 vuelos el sábado, el segundo día de la orden de la Administración Federal de Aviación de reducir el tráfico aéreo debido al cierre del gobierno.

Hasta el momento, la ralentización en muchos de los aeropuertos más concurridos del país no ha provocado interrupciones generalizadas. Sin embargo, sí ha agudizado el impacto del que ahora es el cierre federal más largo de la historia del país.

“Todos viajamos. Todos tenemos que ir a algún sitio”, dijo Emmy Holguín, de 36 años, quien el sábado volaba desde Miami para visitar a su familia en la República Dominicana durante la semana. “Espero que el gobierno pueda solucionar esto”.

Los analistas advierten que la crisis se intensificará y se sentirá mucho más allá del transporte aéreo si las cancelaciones aumentan y se acercan a la festividad de Acción de Gracias.

Ya existen preocupaciones sobre el impacto en las ciudades y empresas que dependen del turismo y la posibilidad de interrupciones en los envíos que podrían retrasar la llegada de los artículos navideños a las tiendas.

Esto es lo que debes saber sobre la reducción de vuelos:

¿Cuántos vuelos se han cancelado?

Según FlightAware, un sitio web que realiza un seguimiento de las interrupciones de vuelos, en los dos primeros días de la ralentización de la FAA se han cancelado más de 1.000 vuelos.

El sábado —un día que suele ser de poco tráfico— el aeropuerto que sirve a Charlotte, Carolina del Norte, fue con mucho el más afectado, con 120 vuelos de llegada y salida cancelados al mediodía.

Los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Dallas, Denver y Orlando (Florida) estuvieron entre los más afectados por las interrupciones. La escasez de personal en Charlotte y Newark (Nueva Jersey) también ralentizó el tráfico aéreo.

No todas las cancelaciones se debieron a la orden de la FAA , y esas cifras representan solo una pequeña parte del total de vuelos a nivel nacional. Sin embargo, es seguro que aumentarán en los próximos días si la desaceleración continúa.

La FAA dijo que las reducciones que afectan a todas las aerolíneas comerciales comienzan en el 4% de los vuelos en 40 aeropuertos específicos y se incrementarán nuevamente el martes antes de alcanzar el 10% de los vuelos el viernes.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió esta semana que podrían ser necesarios aún más recortes de vuelos si el cierre del gobierno continúa y más controladores de tráfico aéreo se quedan sin trabajo.

¿Por qué se cancelan los vuelos?

Los controladores aéreos llevan casi un mes sin cobrar debido al cierre del gobierno, lo que ha provocado que muchos se den de baja por enfermedad y agrave la ya existente escasez de personal .

La mayoría de los controladores aéreos están trabajando horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre sin remuneración, y algunos están buscando un segundo empleo para pagar sus facturas, según ha informado la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

¿Cómo se ven afectados los pasajeros?

La mayoría se sintió aliviada al comprobar que las aerolíneas mantuvieron sus horarios previstos el viernes, y quienes sufrieron cancelaciones pudieron reservar nuevos vuelos rápidamente. Hasta el momento, los vuelos internacionales de larga distancia no se han visto afectados.

Todavía existe mucha incertidumbre sobre qué vuelos serán los próximos en cancelarse.

Y no todos tienen los medios para pagar un hotel o hacer frente a una interrupción de última hora, dijo Heather Xu, de 46 años, que estuvo en Miami el sábado después de un crucero y volaba de regreso a Puerto Rico.

“Viajar ya es bastante estresante. Si a eso le sumamos estas interrupciones, todo se vuelve mucho más complicado”, dijo.

Las compañías de alquiler de coches informaron el viernes de un fuerte aumento de las reservas de solo ida, y algunas personas simplemente están cancelando sus vuelos por completo.

¿Qué impactos podrían existir más allá del transporte aéreo?

En primer lugar, existe la posibilidad de que los precios en las tiendas sean más altos, ya que casi la mitad de toda la carga aérea de EE. UU. se transporta en las bodegas de los aviones de pasajeros.

Las importantes interrupciones en los vuelos podrían generar mayores costos de envío que se trasladarían a los consumidores, afirmó Patrick Penfield, profesor de prácticas de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse.

Si la desaceleración continúa, se producirán más pérdidas en toda la economía, desde el turismo hasta la industria manufacturera, dijo Greg Raiff, director ejecutivo de Elevate Aviation Group.

“Este cierre va a afectar a todo, desde los aviones de carga hasta el transporte de personas a reuniones de negocios, pasando por los viajes de turistas”, dijo. “Afectará a los impuestos hoteleros y municipales. Esto tendrá un efecto dominó”.