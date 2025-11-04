Trump pide a los judíos de Nueva York que no voten a Mamdani para alcalde

El presidente Donald Trump atacó el lunes a Zohran Mamdani, un musulmán que aspira a convertirse en alcalde de Nueva York, al que calificó como un "odiador de judíos" por quien esa comunidad no debería votar.

"¡Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un comprobado y confeso ODIADOR de JUDÍOS es una persona estúpida!!!", dijo el presidente republicano en su red social.

De 34 años, nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se describe sin tapujos como socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.