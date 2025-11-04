Trump dice que ayuda alimentaria solo se distribuirá cuando se levante cierre del Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la ayuda alimentaria de la que dependen millones de estadounidenses se distribuirá solo después de que termine el cierre del gobierno, aunque su administración había señalado un día antes que se otorgarían beneficios parciales.

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que los beneficios del programa SNAP "se otorgarán solo cuando los demócratas de izquierda radical abran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes".

Estados Unidos atraviesa un período de parálisis presupuestal con cierre de servicios públicos que se encamina a convertirse en el más largo de su historia, por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.