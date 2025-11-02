Obama se suma a campaña antes de elecciones estatales claves en EEUU

El expresidente estadounidense Barack Obama se sumó a la campaña electoral demócrata el sábado de cara a las cruciales elecciones estatales y arremetió contra Donald Trump por sus políticas "caóticas" al advertir sobre los peligros que enfrenta la democracia en ese país.

Cuatro estados celebran elecciones de medio mandato este martes 4 de noviembre. Uno de ellos es Nueva York, donde una reñida contienda por la alcaldía determinará quién gobernará la ciudad más poblada del país.

Obama, todavía influyente figura en el partido Demócrata, subió al escenario entre fuertes aplausos en Virginia y luego en Nueva Jersey para apoyar a dos candidatos a gobernador, en unas elecciones consideradas decisivas de cara a los comicios de mitad de mandato de 2026.

El exmandatario, de 64 años, destacó que los estadounidenses, frustrados por el aumento de la inflación, los costos de la energía y los precios de la vivienda, estaban "dispuestos a arriesgarse" con un candidato nacional como Donald Trump, que prometía aliviar esos problemas.

Pero, nueve meses después del inicio del segundo mandato del republicano, "¿ha mejorado algo?", preguntó Obama en Norfolk, Virginia. El público respondió: "No". "¿Les está yendo mejor la economía? Porque sin duda les ha ido mejor a Trump y a su familia", afirmó.

"Para las familias comunes, los costos no han bajado, sino que han subido, gracias a esta desastrosa política arancelaria", añadió Obama, refiriéndose a los aranceles a las importaciones que Trump impuso a varios países.

Hasta este fin de semana, Obama había tenido un papel discreto en la campaña. El sábado subió al estrado por dos candidatas a la gobernación: la excongresista Abigail Spanberger en Virginia y la actual representante demócrata Mikie Sherrill en la Cámara de Representantes de Nueva Jersey.

"No necesitamos especular sobre los peligros que acechan a nuestra democracia; están aquí", afirmó el exmandatario.

También criticó duramente a los republicanos del Congreso, de quienes dijo: "Se niegan a contradecir al presidente incluso cuando saben que se extralimita".

Además, expresó su preocupación por una Corte Suprema de Estados Unidos que no muestra "ninguna voluntad de controlar los excesos de esta administración".