El FBI desbarata un "posible ataque terrorista" en Michigan, dice su director

El FBI desbarató un potencial ataque terrorista planeado para el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, dijo el viernes el director de la policía federal.

Kash Patel no proporcionó detalles, pero fuentes policiales dijeron a la cadena de noticias CBS queel potencial atentado estaba "inspirado" por el grupo Estado Islámico (EI).

"Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios individuos en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween, según publicó Patel en X.

"Gracias a una rápida actuación y a la estrecha coordinación con nuestros socios locales, se evitó un posible acto terrorista antes de que se concretara", agregó.

CBS dijo que cinco personas de entre 16 y 20 años fueron arrestadas el viernes. Al menos una de ellas conocía a un exmiembro de la Guardia Nacional de Michigan, quien fue arrestado en mayo por planear un ataque inspirado por el EI contra una instalación militar estadounidense en los suburbios de Detroit.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevaba tiempo monitoreando una conversación en línea sobre el complot, informó la cadena.

Según CNN, los miembros del chat habían hablado sobre llevar a cabo un ataque, practicaron con armas automáticas en un campo de tiro e hicieron referencias al "Día de la calabaza", como se conoce a la fiesta de Halloween.

En una publicación en Facebook, la policía de Dearborn, una ciudad al oeste de Detroit, informó que el FBI realizó operativos en la zona la madrugada del viernes.

"Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad", aseguró.