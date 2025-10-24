Tropas de EE.UU. llegarán a Trinidad y Tobago para ejercicios militares en el Caribe

Tropas estadounidenses llegarán este fin de semana a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, como parte del despliegue naval de Washington en el mar Caribe, anunció hoy el Ministerio de Exteriores trinitense.

El pequeño país caribeño está situado muy cerca de Venezuela, y la distancia de la isla de Trinidad respecto a la costa venezolana es de apenas once kilómetros en su punto más cercano.

Las primeras tropas llegarán el próximo domingo a Puerto España, la capital trinitense, en el destructor USS Gravely, que irá seguido posteriormente seguido por la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina, según detalló el ministerio en un comunicado.

El USS Gravely "llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago" y partirá el próximo día 30, añadió.

"Estos esfuerzos refuerzan la intoperabilidad, fortalecen la cooperación de defensa a largo plazo y mejoran la disposición operacional entre fuerzas aliadas", añadió.

Mientras, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela, cuyo Gobierno denuncia que Washington busca derrocar al presidente Nicolás Maduro con su despliegue militar en el Caribe.

"La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha expresado su apoyo al despliegue de tropas militares a sus aguas para intentar destituir a Maduro

Estados Unidos ha movilizado buques militares, un submarino y aviones de combate para operaciones contra el narcotráfico, que hasta ahora dejaron 37 muertos en nueve bombardeos a presuntas lanchas con drogas en el Caribe y el Pacífico.