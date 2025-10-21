Trump buscaría indemnización de su propio Departamento de Justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó el martes los reportes de que estaría buscando una enorme compensación económica de su propio Departamento de Justicia, y les dijo a periodistas que sería "muy extraño" pagarse a sí mismo.

The New York Times reportó que abogados de Trump presentaron una demanda ante el Departamento de Justicia por unos 230 millones de dólares en compensación por investigaciones federales en su contra antes de ser elegido presidente por segunda vez.

"Probablemente me deben muchísimo dinero. Si recibo dinero de nuestro país, haré algo bueno con él, como donarlo a la caridad o dárselo a la Casa Blanca", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.

"Esa decisión tendría que pasar por mi escritorio. Y es muy extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo... Pero fui muy perjudicado".

Más adelante, Trump dijo que no sabía de las cifras.

Trump ha lanzado una serie de demandas legales contra empresas de comunicación y otras organizaciones a las que acusa de tener prejuicios en su contra. En algunos casos ha ganado grandes sumas de dinero.

Pero una situación en la que un presidente de Estados Unidos busque compensación del mismo gobierno que lidera "no tiene comparación en la historia estadounidense", dijo el Times, agregando que el caso tiene grandes conflictos éticos.

Un portavoz del equipo legal de Trump no confirmó directamente la historia del Times, pero le dijo a la AFP que el presidente "continúa luchando contra todas las cacerías de brujas lideradas por los demócratas".

Trump enfrentó una serie de investigaciones federales después de su primera presidencia por mal manejo de material clasificado e intentos de anular la elección presidencial de 2020. Las investigaciones fueron cerradas cuando ganó las elecciones el año pasado.

Trump fue condenado por 34 delitos relacionados con pagos de dinero para silenciar a una estrella porno en un caso en el estado de Nueva York.