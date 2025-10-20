Corte Suprema de EEUU considerará si personas que fuman marihuana regularmente pueden poseer armas legalmente

La Corte Suprema dijo el lunes que considerará si las personas que fuman marihuana regularmente pueden poseer armas legalmente, el último caso de armas de fuego que llega a la corte desde su decisión de 2022 de ampliar los derechos de armas .

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a los jueces que reabrieran el caso contra un hombre de Texas acusado de un delito grave porque presuntamente tenía un arma en su casa y reconoció ser un consumidor habitual de marihuana.

El Departamento de Justicia apeló después de que un tribunal inferior anulara en gran medida una ley que prohíbe a quienes consumen drogas ilegales poseer armas.

El año pasado, un jurado condenó a Hunter Biden por violar la ley, entre otros cargos. Su padre, el entonces presidente Joe Biden, lo indultó posteriormente.

Los debates probablemente tendrán lugar a principios de 2026 y es posible que se tome una decisión a principios del verano.

La administración republicana favorece los derechos de la Segunda Enmienda, pero los abogados del gobierno argumentaron que esta prohibición es una restricción justificable.

Solicitaron al tribunal que reinstaurara la causa contra Ali Danial Hemani. Sus abogados lograron que se desestimara el cargo por delito grave después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. determinará que la prohibición general es inconstitucional según la perspectiva ampliada de la Corte Suprema sobre el derecho a poseer armas. Sin embargo, los jueces de apelación determinaron que aún podía utilizarse contra personas acusadas de estar drogadas y armadas al mismo tiempo.

Los abogados de Hemani argumentan que la ley, redactada con gran amplitud, pone a millones de personas en riesgo de infracciones técnicas, ya que al menos el 20% de los estadounidenses han probado la marihuana, según datos de salud del gobierno. Aproximadamente la mitad de los estados legalizaron la marihuana recreativa, pero sigue siendo ilegal según la ley federal.

El Departamento de Justicia argumenta que la ley es válida cuando se aplica contra consumidores habituales de drogas, ya que representan un grave riesgo para la seguridad pública. El gobierno afirmó que el FBI encontró el arma y la cocaína de Hemani durante un registro en su domicilio, mientras investigaban viajes y comunicaciones presuntamente vinculados con Irán. Sin embargo, el cargo por posesión de armas fue el único que se presentó, y sus abogados afirmaron que las demás acusaciones eran irrelevantes y se mencionaron solo para hacerlo parecer más peligroso.

El caso marca otro punto álgido en la aplicación del nuevo criterio de la Corte Suprema para las restricciones de armas de fuego. La mayoría conservadora dictaminó en 2022 que la Segunda Enmienda generalmente otorga a las personas el derecho a portar armas en público para defensa propia, y que cualquier restricción de armas de fuego debe tener una sólida base histórica.

El fallo histórico de 2022 dio lugar a una cascada de desafíos a las leyes de armas de fuego en todo el país, aunque desde entonces los jueces han confirmado una ley federal diferente destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica al prohibir las armas a las personas bajo órdenes de restricción.