Trump conmuta sentencia de excongresista George Santos

El presidente Donald Trump conmutó la sentencia del excongresista republicano George Santos, que fue condenado por fraude electrónico y robo de identidad para derrochar en lujosas vacaciones e inyecciones de Botox con fondos robados a los donantes de su campaña.

"George ha estado en régimen de aislamiento durante largos periodos de tiempo y, según todas las fuentes, ha sido terriblemente maltratado", escribió Trump en una extensa publicación en la red Truth Social el viernes.

"Al menos Santos tiene el coraje, convicción e inteligencia de SIEMPRE VOTAR POR REPUBLICANOS", agregó.

"Por lo tanto, acabo de firmar una conmutación para liberar a George Santos de prisión, inmediatamente", aseguró Trump.

Una conmutación presidencial es diferente a un perdón, pues en este caso la condena original se mantiene aunque se reduce la pena impuesta.

Santos, un excongresista republicano por Long Island, estado de Nueva York, fue condenado en abril a 7 años y tres meses de cárcel, a restituir casi 378,000 dólares y pagar una multa de 205,000 dólares.

El excongresista estaba preso desde julio.

De 37 años y de origen brasileño, Santos utilizó las tarjetas de crédito de sus donantes sin autorización para comprarse ropa de marca, realizar pagos, pagar la cuota inicial de un auto y retirar dinero de cajeros automáticos, según la Fiscalía.

Una investigación del comité de ética del Congreso reveló que utilizó fondos robados para tratamientos de Botox y la página web OnlyFans, así como para adquirir artículos de lujo italianos y vacaciones en los Hamptons y Las Vegas.

También cobró ayudas durante la pandemia de coronavirus a las que no tenía derecho y prestaciones por desempleo pese a que tenía un empleo remunerado. Y se construyó una hoja de vida llena de mentiras sobre su educación, religión, patrimonio y salario.

Las extrañas invenciones biográficas de Santos incluyen afirmar que trabajó para Goldman Sachs, que era judío y que había sido una estrella del voleibol universitario.

Tras negarse a renunciar a su escaño cuando fue imputado en mayo de 2023, la Cámara de Representantes lo expulsó en diciembre de ese año, lo que le convirtió en el sexto congresista obligado a abandonar su cargo en la historia de la institución.

Santos se presentó a la elección legislativa de noviembre de 2022 como la "nueva cara del Partido Republicano".