Trump amenaza con "matar" a miembros de Hamás si no dejan de asesinar personas en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con "ir y matar" a los miembros de Hamás en Gaza si el movimiento islamista palestino "continúa matando gente" en ese territorio palestino.

"Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo que no estaba previsto en el acuerdo (para un cese del fuego con Israel), no tendremos otra opción que ir a matarlos", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Hamás difundió el martes un vídeo que mostraba ejecuciones sumarias de presuntos "colaboradores" en plena calle en Ciudad de Gaza.

Los comentarios de Trump se producen pocos días después de que afirmara que las acciones de Hamás, que incluyen ejecuciones públicas, "no le preocupaban mucho" y los describiera como asesinatos de pandilleros.

El miércoles afirmó que "no se necesitará que el ejército estadounidense" intervenga en Gaza.

Desde la retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, en virtud del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos propuesto por Estados Unidos, Hamás ha reforzado su control sobre las ciudades devastadas, lanzando una ofensiva y ejecutando en la calle a presuntos colaboradores con Israel.

El principal comandante estadounidense en Oriente Medio, el almirante Brad Cooper, exigió el miércoles que Hamás dejara de disparar contra civiles palestinos y adhiriera al plan de Trump.