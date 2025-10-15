Periodistas entregan sus credenciales de acceso y abandonan el Pentágono ante nuevas normas

Decenas de reporteros entregaron sus credenciales de acceso y abandonaron el Pentágono el miércoles en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo, alejando aún más a los periodistas que cubren las fuerzas armadas estadounidenses de su poder. El gobierno estadounidense ha calificado las nuevas normas de "sentido común".

Los medios de comunicación rechazaron casi unánimemente las nuevas normas impuestas por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dejarían a los periodistas vulnerables a la expulsión si intentaban informar sobre información —clasificada o no— que no había sido aprobada por Hegseth para su divulgación.

Muchos reporteros esperaron juntos a las 4:00 p. m., hora límite establecida por el Departamento de Defensa para salir del edificio. A medida que se acercaba la hora, cajas de documentos se alineaban en un pasillo del Pentágono y los reporteros llevaban sillas, una fotocopiadora, libros y fotos antiguas al estacionamiento desde sus lugares de trabajo repentinamente abandonados. Poco después de las 4, entre 40 y 50 periodistas se marcharon juntos tras entregar sus credenciales.

"Es triste, pero también estoy muy orgullosa del cuerpo de prensa que nos mantuvo unidos", dijo Nancy Youssef, reportera de The Atlantic que ha tenido un escritorio en el Pentágono desde 2007. Llevó un mapa de Medio Oriente a su auto.

Aun así, es poco probable que las imágenes de reporteros manifestándose contra las barreras a su trabajo conmuevan a los partidarios del presidente Donald Trump, muchos de los cuales resienten a los periodistas y aplauden sus esfuerzos por dificultarles el trabajo. Trump ha estado involucrado en litigios contra The New York Times , CBS News , ABC News , The Wall Street Journal y The Associated Press durante el último año.