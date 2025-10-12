Trump y Al Sisi presidirán cumbre para la paz en Gaza el lunes en Egipto

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par egipcio Abdel Fatah al Sisi, presidirán el lunes en Egipto una cumbre para la paz en Gaza, a la que asistirán el secretario general de la ONU y otros dirigentes mundiales.

La reunión, que tendrá lugar en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij, reunirá a "líderes de más de 20 países", indicó la oficina del mandatario egipcio dos días después del acuerdo de un alto al fuego entre Israel y Gaza.

Su objetivo, añadió, es "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regionales".

Un "documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza" será firmado durante la cumbre, precisó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto en un comunicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, al igual que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el primer ministro británico, Keir Starmer, su homóloga italiana, Giorgia Meloni y el canciller alemán, Friedrich Merz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajarán también a Egipto, informaron sus respectivas oficinas.

El Consejo Europeo estará representado por su presidente, Antonio Costa y, según los medios estatales, también se espera la asistencia del rey Abdalá II de Jordania.

Por ahora el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha confirmado su presencia.

Hamás anunció que no participaría en la firma del documento y uno de sus altos representantes, Hosam Badran, declaró a AFP que el movimiento islamista palestino actuaba "a través de los mediadores cataríes y egipcios".

La cumbre coincidirá con la esperada liberación de los rehenes que siguen cautivos en Gaza, incluida en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes.

Desde entonces, cientos de miles de palestinos regresaron a Ciudad de Gaza, principal núcleo urbano del estrecho territorio, devastado por más de dos años de guerra que empezó con el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.